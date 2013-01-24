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Бережное и точное измерение
Позволяет измерить температуру, не причиняя неудобств вашему малышу. Для термометра-пустышки SCH540/00 используются такие же соска и нагубник, как и для пустышки AVENT Freeflow. Это позволяет с легкостью перейти от сосания пустышки к измерению температуры.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бережное и точное измерение
Позволяет измерить температуру, не причиняя неудобств вашему малышу. Для термометра-пустышки SCH540/00 используются такие же соска и нагубник, как и для пустышки AVENT Freeflow. Это позволяет с легкостью перейти от сосания пустышки к измерению температуры.
Бережное и точное измерение
Позволяет измерить температуру, не причиняя неудобств вашему малышу. Для термометра-пустышки SCH540/00 используются такие же соска и нагубник, как и для пустышки AVENT Freeflow. Это позволяет с легкостью перейти от сосания пустышки к измерению температуры.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бережное и точное измерение
Позволяет измерить температуру, не причиняя неудобств вашему малышу. Для термометра-пустышки SCH540/00 используются такие же соска и нагубник, как и для пустышки AVENT Freeflow. Это позволяет с легкостью перейти от сосания пустышки к измерению температуры.
Для привыкания ребенка к форме.
Термометр Philips Avent поможет вам с легкостью точно измерить температуру тела малыша оральным, подмышечным или ректальным способом.
Простой переход от соски к измерению температуры.
Страна изготовления
Питание
Аксессуары
Комфорт
Технические характеристики
Этапы взросления