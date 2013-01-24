Бережное и точное измерение

Позволяет измерить температуру, не причиняя неудобств вашему малышу. Для термометра-пустышки SCH540/00 используются такие же соска и нагубник, как и для пустышки AVENT Freeflow. Это позволяет с легкостью перейти от сосания пустышки к измерению температуры.