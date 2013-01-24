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Бережное и точное измерение
Сочетание преимуществ цифрового термометра и термометра-соски
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бережное и точное измерение
Сочетание преимуществ цифрового термометра и термометра-соски
Бережное и точное измерение
Сочетание преимуществ цифрового термометра и термометра-соски
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бережное и точное измерение
Сочетание преимуществ цифрового термометра и термометра-соски
Термометр Philips Avent поможет вам с легкостью точно измерить температуру тела малыша оральным, подмышечным или ректальным способом.
Простой переход от соски к измерению температуры.
Для привыкания ребенка к форме.
Страна изготовления
Технические характеристики
Аксессуары
Комфорт
Питание