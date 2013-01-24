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Philips Avent

Ультразв. увлажнитель воздуха

SCH580/20
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Здоровый климат для малыша Здоровый климат для малыша Здоровый климат для малыша
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    Philips Avent Ультразв. увлажнитель воздуха

    SCH580/20
    Общая оценка / 5

    Здоровый климат для малыша

    Уровень влажности окружающей среды имеет жизненно важное значение для общего состояния здоровья. Для правильного развития иммунной системы необходимо следить за уровнем влажности в помещении, где находится ребенок.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Ультразв. увлажнитель воздуха

    Здоровый климат для малыша

    Уровень влажности окружающей среды имеет жизненно важное значение для общего состояния здоровья. Для правильного развития иммунной системы необходимо следить за уровнем влажности в помещении, где находится ребенок.

    Здоровый климат для малыша

    Уровень влажности окружающей среды имеет жизненно важное значение для общего состояния здоровья. Для правильного развития иммунной системы необходимо следить за уровнем влажности в помещении, где находится ребенок.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Ультразв. увлажнитель воздуха

    Здоровый климат для малыша

    Уровень влажности окружающей среды имеет жизненно важное значение для общего состояния здоровья. Для правильного развития иммунной системы необходимо следить за уровнем влажности в помещении, где находится ребенок.

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      Здоровый климат для малыша

      Поддерживает комфортный уровень влажности

      Предотвращает раздражение слизистой

      Создавая комфортный уровень влажности воздуха, ультразвуковой увлажнитель воздуха защищает ребёнка от першения в горле и раздражения слизистой оболочки, что способствует повышению сопротивляемости инфекциям.

      Защищает нежную кожу ребенка

      Увеличение влажности воздуха делает нежную кожу ребенка здоровой и мягкой.

      Контроль оптимальной температуры и влажности воздуха

      Гигрометр-термометр включен в комплект поставки для наблюдения и контроля за уровнем влажности и температуры в комнате ребенка (идеальные значения составляют 16 - 20° C при относительной влажности воздуха 40 - 60%).

      Регулируемый выход влаги

      Можно с легкостью установить объем выхода влаги в соответствии с окружающими условиями и потребностями ребёнка.

      Нет конденсации влаги благодаря принципу ультразвукового испарения

      Безопасная система для домашнего использования: прохладная и полезная влага, вырабатываемая высокочастотными ультразвуковыми колебаниями, не образует конденсата и не ведет к повышению температуры в комнате.

      Абсолютно безопасный выход влаги

      Безопасная система для домашнего использования: прохладная и полезная влага, вырабатываемая высокочастотными ультразвуковыми колебаниями, не образует конденсата, не ведет к повышению температуры в комнате и полностью безопасна для вашего малыша.

      Бесшумная работа увлажнителя не может помешать сну малыша.

      Исключительно бесшумная работа увлажнителя не может помешать сну малыша.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Уровень шума
        < 35  дБ
        Диапазон измеряемой температуры
        -10 - 40  °C
        Диапазон относительной влажности
        20 % - 80 %  RH
        Технология парообразования
        Ультразвуковой
        Объем водяной взвеси
        250  мл/ч
        Объем емкости для воды
        2  Д

      • Питание

        Электропитание
        220 - 240 В  В
        Частота
        50/60  Гц
        потребляемая мощность
        35  Вт

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ШxВxГ)
        Ø 240 x 330  миллиметра
        Вес продукта
        3,3  кг

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0—6 месяцев
        • 6–12 месяцев

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