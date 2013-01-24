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Здоровый климат для малыша
Уровень влажности окружающей среды имеет жизненно важное значение для общего состояния здоровья. Для правильного развития иммунной системы необходимо следить за уровнем влажности в помещении, где находится ребенок.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Здоровый климат для малыша
Уровень влажности окружающей среды имеет жизненно важное значение для общего состояния здоровья. Для правильного развития иммунной системы необходимо следить за уровнем влажности в помещении, где находится ребенок.
Здоровый климат для малыша
Уровень влажности окружающей среды имеет жизненно важное значение для общего состояния здоровья. Для правильного развития иммунной системы необходимо следить за уровнем влажности в помещении, где находится ребенок.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Здоровый климат для малыша
Уровень влажности окружающей среды имеет жизненно важное значение для общего состояния здоровья. Для правильного развития иммунной системы необходимо следить за уровнем влажности в помещении, где находится ребенок.
Создавая комфортный уровень влажности воздуха, ультразвуковой увлажнитель воздуха защищает ребёнка от першения в горле и раздражения слизистой оболочки, что способствует повышению сопротивляемости инфекциям.
Увеличение влажности воздуха делает нежную кожу ребенка здоровой и мягкой.
Гигрометр-термометр включен в комплект поставки для наблюдения и контроля за уровнем влажности и температуры в комнате ребенка (идеальные значения составляют 16 - 20° C при относительной влажности воздуха 40 - 60%).
Можно с легкостью установить объем выхода влаги в соответствии с окружающими условиями и потребностями ребёнка.
Безопасная система для домашнего использования: прохладная и полезная влага, вырабатываемая высокочастотными ультразвуковыми колебаниями, не образует конденсата и не ведет к повышению температуры в комнате.
Безопасная система для домашнего использования: прохладная и полезная влага, вырабатываемая высокочастотными ультразвуковыми колебаниями, не образует конденсата, не ведет к повышению температуры в комнате и полностью безопасна для вашего малыша.
Исключительно бесшумная работа увлажнителя не может помешать сну малыша.
Вес и габариты
Вес и габариты
Технические характеристики
Technical specifications