Простое решение для легкого общения
Набор для подключения Philips — это всегда простое подключение в любых условиях. С ним вы всегда с легкостью сможете управлять вашими подключениями.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое решение для легкого общения
Набор для подключения Philips — это всегда простое подключение в любых условиях. С ним вы всегда с легкостью сможете управлять вашими подключениями.
Простое решение для легкого общения
Набор для подключения Philips — это всегда простое подключение в любых условиях. С ним вы всегда с легкостью сможете управлять вашими подключениями.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое решение для легкого общения
Набор для подключения Philips — это всегда простое подключение в любых условиях. С ним вы всегда с легкостью сможете управлять вашими подключениями.
Требования к системе
Подключения
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Звук
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