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Набор аксессуаров для ноутбука

SCO3200/10
Общая оценка / 5
  • Простое решение для легкого общения Простое решение для легкого общения Простое решение для легкого общения
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    Набор аксессуаров для ноутбука

    SCO3200/10
    Общая оценка / 5

    Простое решение для легкого общения

    Набор для подключения Philips — это всегда простое подключение в любых условиях. С ним вы всегда с легкостью сможете управлять вашими подключениями.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 940 руб.

    Набор аксессуаров для ноутбука

    Простое решение для легкого общения

    Набор для подключения Philips — это всегда простое подключение в любых условиях. С ним вы всегда с легкостью сможете управлять вашими подключениями.

    Простое решение для легкого общения

    Набор для подключения Philips — это всегда простое подключение в любых условиях. С ним вы всегда с легкостью сможете управлять вашими подключениями.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 940 руб.

    Набор аксессуаров для ноутбука

    Простое решение для легкого общения

    Набор для подключения Philips — это всегда простое подключение в любых условиях. С ним вы всегда с легкостью сможете управлять вашими подключениями.

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      Простое решение для легкого общения

      Простое подключение через USB к персональному или переносному компьютеру

      Стандарт USB Plug and Play подразумевает, что устройство соответствует стандартам USB и распознается персональными и переносными компьютерами. Это делает подключение устройств USB простым и быстрым.

      • Требования к системе

        Операционная система
        • Microsoft Windows XP
        • Microsoft Windows Vista

      • Подключения

        Функция PC Link
        USB-интерфейс
        Подключение Plug & Play
        Да
        Разъем
        2 x 3,5 мм

      • Размеры упаковки

        высота
        19,5  см
        ширина
        14,5  см
        Глубина
        3  см
        Вес нетто
        0,075  кг
        Вес брутто
        0,208  кг
        Вес упаковки
        0,133  кг
        EAN
        87 12581 47454 6
        Тип размещения на полке
        Подвес
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внешняя упаковка

        Длина
        23,8  см
        ширина
        15,4  см
        высота
        20,8  см
        Вес нетто
        0,3  кг
        Вес брутто
        1,165  кг
        Вес упаковки
        0,865  кг
        EAN
        87 12581 51009 1
        Количество потребительских упаковок
        4

      • Звук

        Диапазон частот
        12 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Максимальная входная мощность
        50 мВт
        Чувствительность
        106 дБ
        Чувствительность микрофона
        80-15000 Гц, - 42+/-3 дБ

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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