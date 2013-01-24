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Аналоговая радионяня

SCX361/00
Общая оценка / 5
  • Вы просто слышите малыша Вы просто слышите малыша Вы просто слышите малыша
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    Аналоговая радионяня

    SCX361/00
    Общая оценка / 5

    Вы просто слышите малыша

    Позволяет постоянно поддерживать связь с ребенком. 2 канала уменьшают помехи. Индикатор низкой зарядки. Для полной уверенности.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Аналоговая радионяня

    Вы просто слышите малыша

    Позволяет постоянно поддерживать связь с ребенком. 2 канала уменьшают помехи. Индикатор низкой зарядки. Для полной уверенности.

    Вы просто слышите малыша

    Позволяет постоянно поддерживать связь с ребенком. 2 канала уменьшают помехи. Индикатор низкой зарядки. Для полной уверенности.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Аналоговая радионяня

    Вы просто слышите малыша

    Позволяет постоянно поддерживать связь с ребенком. 2 канала уменьшают помехи. Индикатор низкой зарядки. Для полной уверенности.

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      Вы просто слышите малыша

      Клипса для крепления к поясу для наблюдения за ребенком в режиме громкой связи

      Минимальные помехи от других устройств

      Минимальные помехи от других устройств

      Регулировка громкости звука на родительском блоке

      Обеспечивает возможность настройки громкости родительского блока для любой ситуации.

      Загорается при необходимости зарядки или замены батарей

      Загорается при необходимости зарядки или замены батарей.

      Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним

      Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним.

      Клипса для крепления к поясу для удобства перемещения

      Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения

      Технические характеристики

      • Питание

        Время работы от батарей
        12  часов

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазон частот
        40 675 - 40 690 МГц
        Количество каналов
        2
        Наибольший радиус действия
        150  м
        Тестовый тон
        Аналоговые

      • Аксессуары

        Клипса для крепления к поясу
        Поясное крепление родительского блока
        Батарейки
        4 x AA для детского блока (не прилагаются)
        Адаптер перем./пост. тока
        2 x 9 В пост. т. 200 мА
        Инструкция по эксплуатации
        Да
        Краткое руководство пользователя
        Да

      • Комфорт

        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Индикатор питания
        Да
        Регулировка громкости
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев

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