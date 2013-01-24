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Аналоговая радионяня

SCX465/00
Общая оценка / 5
  • Родительский блок с аккумулятором Родительский блок с аккумулятором Родительский блок с аккумулятором
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    Аналоговая радионяня

    SCX465/00
    Общая оценка / 5

    Родительский блок с аккумулятором

    Получите удовольствие от полной свободы и надежности в доме и рядом с ним. Перезаряжаемое устройство для родителей дает более 12 часов беспроводного управления на расстоянии до 200 метров. Подтверждение в виде цифрового сигнала.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Аналоговая радионяня

    Родительский блок с аккумулятором

    Получите удовольствие от полной свободы и надежности в доме и рядом с ним. Перезаряжаемое устройство для родителей дает более 12 часов беспроводного управления на расстоянии до 200 метров. Подтверждение в виде цифрового сигнала.

    Родительский блок с аккумулятором

    Получите удовольствие от полной свободы и надежности в доме и рядом с ним. Перезаряжаемое устройство для родителей дает более 12 часов беспроводного управления на расстоянии до 200 метров. Подтверждение в виде цифрового сигнала.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Аналоговая радионяня

    Родительский блок с аккумулятором

    Получите удовольствие от полной свободы и надежности в доме и рядом с ним. Перезаряжаемое устройство для родителей дает более 12 часов беспроводного управления на расстоянии до 200 метров. Подтверждение в виде цифрового сигнала.

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      Родительский блок с аккумулятором

      Индикация непрерывности связи между двумя блоками

      Индикация непрерывности связи между двумя блоками

      Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.

      Мягкий свет успокаивает ребенка

      Мягкий свет успокаивает ребенка

      Мягкий свет успокаивает ребенка

      Регулировка громкости звука на родительском блоке

      Обеспечивает возможность настройки громкости родительского блока для любой ситуации.

      Минимальные помехи от других устройств

      Минимальные помехи от других устройств

      Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним

      Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним.

      Световая индикация голоса ребенка

      Световая индикация голоса ребенка, даже при отключении звука.

      Перезаряжаемое беспроводное управление где бы вы ни находились

      Перезаряжаемое беспроводное управление где бы вы ни находились.

      Отрегулируйте громкость детского блока в зависимости от ситуации

      Отрегулируйте громкость детского блока в зависимости от ситуации.

      Загорается при необходимости зарядки или замены батарей

      Загорается при необходимости зарядки или замены батарей.

      Технические характеристики

      • Питание

        Время работы от батарей
        12  часов

      • Тюнер/прием/передача

        Количество каналов
        16
        Наибольший радиус действия
        200  м
        Тестовый тон
        Цифровые
        Диапазон частот
        40 675 - 40 690  МГц
        Количество тестовых тонов
        16

      • Аксессуары

        Батарейки
        4 x аккумулятора AA для род. блока (включены)
        Адаптер перем./пост. тока
        2 x 9 В пост.т. 200 мА
        Инструкция по эксплуатации
        Да
        Краткое руководство пользователя
        Да

      • Комфорт

        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Индикатор питания
        Да
        Регулировка громкости
        Да
        Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
        Да
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да

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