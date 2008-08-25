Прием цифрового и аналогового ТВ

Эта антенна с малошумным усилителем и регулировкой усиления предназначена для обеспечения лучшего приема аналогового и цифрового ТВ. С питанием 230-240 В или 12 В постоянного тока, она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах