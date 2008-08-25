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Телеантенна

SDV4235/10
  • Прием цифрового и аналогового ТВ Прием цифрового и аналогового ТВ Прием цифрового и аналогового ТВ
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    Телеантенна

    SDV4235/10

    Прием цифрового и аналогового ТВ

    Эта антенна с малошумным усилителем и регулировкой усиления предназначена для обеспечения лучшего приема аналогового и цифрового ТВ. С питанием 230-240 В или 12 В постоянного тока, она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Телеантенна

    Прием цифрового и аналогового ТВ

    Эта антенна с малошумным усилителем и регулировкой усиления предназначена для обеспечения лучшего приема аналогового и цифрового ТВ. С питанием 230-240 В или 12 В постоянного тока, она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах

    Прием цифрового и аналогового ТВ

    Эта антенна с малошумным усилителем и регулировкой усиления предназначена для обеспечения лучшего приема аналогового и цифрового ТВ. С питанием 230-240 В или 12 В постоянного тока, она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Телеантенна

    Прием цифрового и аналогового ТВ

    Эта антенна с малошумным усилителем и регулировкой усиления предназначена для обеспечения лучшего приема аналогового и цифрового ТВ. С питанием 230-240 В или 12 В постоянного тока, она идеально подходит для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера. Узнать обо всех преимуществах

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      Прием цифрового и аналогового ТВ

      • Для использования в помещениях
      • UHF/VHF/FM

      Усиление до 38 дБ

      Усиление до38 дБ обеспечивает прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.

      Регулировка усиления

      Используйте ручную подстройку для получения наилучшего качества изображения и работы системы.

      Портативная для дома, яхты, кемпинга и жилого трейлера

      Универсальность питания позволяет с удобством использовать антенну в разных местах.

      Питание от сети (230/240 В) или 12 В постояннонго тока

      Питание от сети переменного тока позволяет использовать антенну в любом месте дома. Разъем для 12 В пост. тока делает антенну идеальной для поездок и использования на яхте, в трейлере или кемпинге.

      Наклон/шарнир для приема UHF

      Благодаря шарниру элемент UHF можно соориентировать в направлении цифрового вещания для оптимального приема сигнала.

      Утяжеленное основание для отличной устойчивости

      Утяжеленное основание стабилизирует положение антенны для удобства выбора вариантов ее настройки.

      Optimized for HDTV

      Высокоскоростная передача данных с минимальными потерями сигнала обеспечивает максимум от HDTV.

      • Тюнер/прием/передача

        Антенный выход
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Диапазоны тюнера
        • UHF
        • VHF
        • FM
        Усиление (антенна + усилитель)
        38  дБ

      • Питание

        Электропитание
        В комплекте - также есть разъем для 12 В пост. тока

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 43378 9
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        высота
        34,69  см
        ширина
        20,5  см
        Глубина
        8,5  см
        Вес нетто
        0,689  кг
        Вес брутто
        0,8342  кг
        Вес упаковки
        0,1452  кг

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 43379 6
        Количество потребительских упаковок
        4
        Длина
        36,8  см
        ширина
        22  см
        высота
        37,33  см
        Вес нетто
        2,756  кг
        Вес брутто
        3,7518  кг
        Вес упаковки
        0,9958  кг

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