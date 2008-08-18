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Телеантенна

SDV4240/10
Общая оценка / 5
  • Прием сигналов цифрового ТВ и радио диапазона FM Прием сигналов цифрового ТВ и радио диапазона FM Прием сигналов цифрового ТВ и радио диапазона FM
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    Телеантенна

    SDV4240/10
    Общая оценка / 5

    Прием сигналов цифрового ТВ и радио диапазона FM

    Эта антенна с усилением до 45 дБ предназначена для цифровой телеприставки и может принимать сигналы аналогового ТВ и диапазона FM. Благодаря плоской панели антенна может принимать сигналы цифрового телевидения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Телеантенна

    Прием сигналов цифрового ТВ и радио диапазона FM

    Эта антенна с усилением до 45 дБ предназначена для цифровой телеприставки и может принимать сигналы аналогового ТВ и диапазона FM. Благодаря плоской панели антенна может принимать сигналы цифрового телевидения. Узнать обо всех преимуществах

    Прием сигналов цифрового ТВ и радио диапазона FM

    Эта антенна с усилением до 45 дБ предназначена для цифровой телеприставки и может принимать сигналы аналогового ТВ и диапазона FM. Благодаря плоской панели антенна может принимать сигналы цифрового телевидения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Телеантенна

    Прием сигналов цифрового ТВ и радио диапазона FM

    Эта антенна с усилением до 45 дБ предназначена для цифровой телеприставки и может принимать сигналы аналогового ТВ и диапазона FM. Благодаря плоской панели антенна может принимать сигналы цифрового телевидения. Узнать обо всех преимуществах

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      Прием сигналов цифрового ТВ и радио диапазона FM

      благодаря усиленной до 45 дБ антенне

      • UHF/VHF/FM
      • Для использования в помещениях
      • усиление до 45 дБ

      Регулируемое усиление до 45 дБ

      Усиление до 45 дБ обеспечивает прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.

      Плоская форма соответствует дизайну современных телевизоров

      Строгий, элегантный стиль соответствует дизайну современных телевизоров

      Сенсорное управление с индикатором

      Простое сенсорное управление позволяет уменьшить или увеличить усиление. Также позволяет убедиться, что выбрано верное усиление.

      Плоская панель UHF для улучшенного приема

      Мощная плоская панель UHF обеспечивает улучшенный прием по сравнению с обычными рамочными антеннами. Благодаря плоскому дизайну антенна концентрирует сигнал для лучшего приема.

      Малошумное усиление влияет на качество сигнала

      Наряду с регулируемым усилением, малошумное усиление обеспечивает широкий диапазон приема и улучшает качество сигнала.

      Диполи VHF/FM для расширенного приема

      Диполи VHF/FM, известные также как "заячьи уши", позволяют принимать телепрограммы, транслируемые в диапазоне VHF и радиопередачи диапазона FM. Расширение и управление диполями позволяет получить наиболее четкий сигнал.

      • Тюнер/прием/передача

        Антенный выход
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Диапазоны тюнера
        • UHF
        • VHF
        • FM
        Длина антенного кабеля
        2 м  см
        Усиление (антенна + усилитель)
        45  дБ

      • Питание

        Светодиодный индикатор питания
        Зеленый
        Адаптер электропитания
        Встроена в ТВ

      • Аксессуары

        руководство пользователя
        руководство пользователя

      • Размеры

        Вес продукта
        1.  кг
        Вес брутто
        1,605  кг
        Вес упаковки
        0,200  кг
        Вес нетто
        1,405  кг
        Ширина продукта
        240  мм
        Высота продукта
        230  мм
        Толщина изделия
        150  мм

      • Данные упаковки

        Количество
        1
        EAN/UPC/GTIN
        00 26616 02446 9
        Вес брутто
        1,605  кг
        Вес упаковки
        0,200  кг
        Вес нетто
        1,405  кг
        Длина
        180  мм
        Ширина
        247  мм
        Высота
        320  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 96303 9
        Количество
        4
        Вес брутто
        6,920  кг
        Вес упаковки
        0,5  кг
        Вес нетто
        6,420  кг
        Длина
        664  мм
        Ширина
        324  мм
        Высота
        259  мм

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