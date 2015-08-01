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  • Чистый звук без проводов Чистый звук без проводов Чистый звук без проводов

    Беспроводные наушники Bluetooth®

    SHB6250/00

    Чистый звук без проводов

    Благодаря стильной сверхкомпактной складной конструкции и возможности подключения по Bluetooth, Philips SHB6250 — идеальные портативные наушники. Всегда невероятно насыщенные басы и непревзойденная четкость звучания без спутанных проводов.

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    Беспроводные наушники Bluetooth®

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    Чистый звук без проводов

    забудьте о проводах и наслаждайтесь непревзойденным качеством

    • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Накладные
    Оголовье и чашки наушников регулируются для идеальной посадки

    Оголовье и чашки наушников регулируются для идеальной посадки

    Эргономичный дизайн этих наушников обеспечивает идеальную посадку благодаря регулировке чашек наушников и оголовья. Полноценный комфорт и надежность в дороге.

    Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC

    Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC

    Технология NFC позволяет одним касанием легко подключать наушники Bluetooth к любому устройству с поддержкой Bluetooth.

    Беспроводное управление музыкой и вызовами

    Беспроводное управление музыкой и вызовами

    Просто выполните сопряжение смарт-устройства с наушниками через Bluetooth — и наслаждайтесь кристально чистым звучанием при совершении вызовов и прослушивании музыки без проводов. Удобные кнопки позволяют одним касанием управлять воспроизведением, принимать входящие и совершать исходящие вызовы.

    Закрытая акустическая система для оптимальной шумоизоляции

    Закрытая акустическая система для оптимальной шумоизоляции

    Закрытое оформление блокирует внешние шумы при прослушивании музыки, позволяя оценить детальное и насыщенное оригинальное звучание басов.

    Технология Bluetooth для удобства и свободы от проводов

    Технология Bluetooth для удобства и свободы от проводов

    Подключите наушники к любому устройству Bluetooth — и наслаждайтесь музыкой в превосходном качестве без использования проводов, даже если батарея полностью разряжена. Для этого нужно просто подключить кабель!

    40-мм излучатели с неодимовыми магнитами гарантируют глубокие басы и четкое звучание

    40-мм излучатели с неодимовыми магнитами гарантируют глубокие басы и четкое звучание

    Включение Siri и Google Now одним нажатием кнопки на чашках наушников

    Последняя модель наушников Philips Bluetooth совместима с Siri и Google Now, что обеспечивает еще более удобное использование виртуального помощника. Для включения Siri на iPhone или Google Now на устройстве Android необходимо просто нажать кнопку на чашках наушников.

    Плоская складная конструкция для удобства и портативности

    Для обеспечения максимального комфорта при использовании в дороге наушники Bluetooth легко складываются, гарантируя удобство переноски. Тщательно подобранные элементы, включая шарниры, обеспечивают максимальную подвижность частей наушников для комфорта в поездках.

    Малый вес наушников гарантирует комфорт при длительном ношении

    Наушники изготовлены с использованием легких, прочных и приятных на ощупь материалов. Конструкция едва заметна даже при длительном прослушивании музыки в течение нескольких часов.

    • Звук

      Частотный диапазон
      8–22 000 Гц
      Диаметр излучателя
      40 мм
      Сопротивление
      32 Ом
      Максимальная входная мощность
      50 мВт
      Чувствительность
      106 дБ

    • Подключения

      Наибольший радиус действия
      До 10 м

    • Внешняя упаковка

      Вес нетто
      0.926  фунта

    • Питание

      Время воспроизведения музыки
      11*
      Время разговора
      11 ч*

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      Высота
      8.9  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      Ширина
      6.7  (дюймы)
      Глубина
      1.8  (дюймы)
      Вес брутто
      0.518  фунта
      Вес нетто
      0.309  фунта
      Вес упаковки
      0.209  фунта

    • Размеры продукта

      Ширина
      6.3  (дюймы)
      Высота
      6.7  (дюймы)
      Глубина
      2.2  (дюймы)
      Вес
      0.265  фунта

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      В комплекте
      Кабель USB
      Комплект для зарядки

    Badge-D2C

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