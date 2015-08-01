SHB6250/00
Чистый звук без проводов
Благодаря стильной сверхкомпактной складной конструкции и возможности подключения по Bluetooth, Philips SHB6250 — идеальные портативные наушники. Всегда невероятно насыщенные басы и непревзойденная четкость звучания без спутанных проводов.Узнать обо всех преимуществах
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Эргономичный дизайн этих наушников обеспечивает идеальную посадку благодаря регулировке чашек наушников и оголовья. Полноценный комфорт и надежность в дороге.
Технология NFC позволяет одним касанием легко подключать наушники Bluetooth к любому устройству с поддержкой Bluetooth.
Просто выполните сопряжение смарт-устройства с наушниками через Bluetooth — и наслаждайтесь кристально чистым звучанием при совершении вызовов и прослушивании музыки без проводов. Удобные кнопки позволяют одним касанием управлять воспроизведением, принимать входящие и совершать исходящие вызовы.
Закрытое оформление блокирует внешние шумы при прослушивании музыки, позволяя оценить детальное и насыщенное оригинальное звучание басов.
Подключите наушники к любому устройству Bluetooth — и наслаждайтесь музыкой в превосходном качестве без использования проводов, даже если батарея полностью разряжена. Для этого нужно просто подключить кабель!
Последняя модель наушников Philips Bluetooth совместима с Siri и Google Now, что обеспечивает еще более удобное использование виртуального помощника. Для включения Siri на iPhone или Google Now на устройстве Android необходимо просто нажать кнопку на чашках наушников.
Для обеспечения максимального комфорта при использовании в дороге наушники Bluetooth легко складываются, гарантируя удобство переноски. Тщательно подобранные элементы, включая шарниры, обеспечивают максимальную подвижность частей наушников для комфорта в поездках.
Наушники изготовлены с использованием легких, прочных и приятных на ощупь материалов. Конструкция едва заметна даже при длительном прослушивании музыки в течение нескольких часов.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Питание
Размеры упаковки
Размеры продукта
Аксессуары
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