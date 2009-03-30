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Tapster

Стереогарнитура Bluetooth

SHB7110/10
Общая оценка / 5
1 награда
  • Сенсорное управление и беспроводное соединение Сенсорное управление и беспроводное соединение Сенсорное управление и беспроводное соединение
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    Bluetooth
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    Tapster Стереогарнитура Bluetooth

    SHB7110/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Сенсорное управление и беспроводное соединение

    Оцените невероятное удобство и простоту использования стереонаушников-вкладышей Philips Tapster Bluetooth с сенсорным управлением. Наушники воспроизводят четкий естественный звук благодаря технологии FullSound, а технология Philips EverClear обеспечивает превосходную слышимость во время телефонных разговоров. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Tapster Стереогарнитура Bluetooth

    Сенсорное управление и беспроводное соединение

    Оцените невероятное удобство и простоту использования стереонаушников-вкладышей Philips Tapster Bluetooth с сенсорным управлением. Наушники воспроизводят четкий естественный звук благодаря технологии FullSound, а технология Philips EverClear обеспечивает превосходную слышимость во время телефонных разговоров. Узнать обо всех преимуществах

    Сенсорное управление и беспроводное соединение

    Оцените невероятное удобство и простоту использования стереонаушников-вкладышей Philips Tapster Bluetooth с сенсорным управлением. Наушники воспроизводят четкий естественный звук благодаря технологии FullSound, а технология Philips EverClear обеспечивает превосходную слышимость во время телефонных разговоров. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Tapster Стереогарнитура Bluetooth

    Сенсорное управление и беспроводное соединение

    Оцените невероятное удобство и простоту использования стереонаушников-вкладышей Philips Tapster Bluetooth с сенсорным управлением. Наушники воспроизводят четкий естественный звук благодаря технологии FullSound, а технология Philips EverClear обеспечивает превосходную слышимость во время телефонных разговоров. Узнать обо всех преимуществах

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      Сенсорное управление и беспроводное соединение

      Bluetooth Stereo и "свободные руки"

      • Сенсорное управление

      Сенсорное управление

      Управляйте гарнитурой при помощи простых прикосновений к поверхности — больше никаких неловких движений в поисках маленьких кнопок. Сенсоры и усовершенствованное ПО в гарнитуре Bluetooth фиксируют и распознают любое прикосновение. Например, скользящим движением пальцев по поверхности гарнитуры можно отрегулировать громкость; для ответа на вызов достаточно слегка прикоснуться к поверхности гарнитуры, а снимая гарнитуру, вы тем самым переводите активный вызов на телефон.

      FullSound — улучшенное звучание музыки

      Что такое музыка без сердца и души? В процессе записи и сжатия цифровой музыки детали и динамика живой музыки теряются. FullSound — это интеллектуальный алгоритм на основе мощного чипа внутри гарнитуры. Он улучшает качество цифровых аудиофайлов и восстанавливает исходную динамику, стереоэффекты, низкие и высокие частоты, обеспечивая превосходное детальное звучание без искажений. Функция FullSound активирована изначально и может быть выключена.

      Технология EverClear — всегда чистый звук

      Телефонные разговоры часто проходят в шумной обстановке, что вызывает трудности понимания собеседника. Эта гарнитура оснащена системой цифровой фильтрации шумов Everclear, что обеспечивает передачу и получение кристально четкого голоса. Гарнитура автоматически распознает шумную обстановку и соответственно регулирует уровень громкости.

      Конструкция Angled Аcoustic для исключительной шумоизоляции

      Основанная на глубоком понимании анатомического строения ушного канала, конструкция Angled Аcoustic регулирует угол между трубкой АС и ушным вкладышем в зависимости от индивидуальной формы ушного канала. Таким образом, звук поступает непосредственно в уши, а, кроме того, создается идеальная блокировка окружающих шумов, что позволяет прослушивать музыку при более низком уровне громкости.

      Соответствует Bluetooth HSP/HFP — универсален

      Технология Bluetooth освобождает от кабелей. Bluetooth является международным стандартом, и устройства Bluetooth различных производителей могут взаимодействовать, используя общие профили.Профили Bluetooth HSP (Handset Profile) и HFP (Handsfree Profile) необходимы для обычной работы гарнитуры Bluetooth. Если ваш мобильный телефон поддерживает HSP или HFP (как практически все телефоны с Bluetooth), гарнитура будет выполнять эти функции. Наименование торгового знака Bluetooth и логотипы принадлежат Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих торговых марок Koninklijke Philips Electronics N.V. лицензировано.

      Bluetooth® Stereo (совместимый A2DP)

      Это устройство Philips полностью поддерживает профиль Bluetooth Stereo (A2DP). Совместимость с профилем A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) позволяет получать стереомузыку на гарнитуру от любого устройства Bluetooth, поддерживающего A2DP. Поэтому гарнитуру можно использовать с любым совместимым мобильным телефоном, компьютером, адаптером Bluetooth, плеером MP3 и т.п., которые поддерживают А2DP.

      Беспроводное управление вызовами

      Управляйте звонками, не используя мобильный телефон. Управление включает прием и отклонение вызовов, голосовой и повторный набор. Функции голосового и повторного набора должны поддерживаться вашим мобильным телефоном.

      Bluetooth обеспечивает беспроводное соединение и свободные руки

      Использование сотового телефона без гарнитуры может оказаться неудобным и небезопасным. Во многих странах это, к тому же, незаконно при управлении автомобилем. Проводная гарнитура "свободные руки" доставит множество хлопот с кабелями. Гарнитура Bluetooth заменяет кабельное соединение соединением Bluetooth короткого диапазона, поэтому и ваши руки останутся свободными, и ваша свобода перемещения не будет ограничена спутанным кабелем. Так как энергия, выделяемая гарнитурой гораздо ниже, чем выделяемая энергия мобильного телефона, Bluetooth еще и снижает возможный риск заболеваний, связанных с излучением мобильных телефонов.

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • режим Handsfree
        • гарнитура
        Версия Bluetooth
        2.1+EDR

      • Звук

        Тип магнита
        Неодимовый
        Диаметр излучателя
        8,6  миллиметра
        Улучшение звука
        • FullSound
        • Эхоконтроль
        • Шумоподавление
        Частотный диапазон
        20 - 20 000  Гц

      • Комфорт

        Управление вызовами
        • Переключение между разговором и музыкой
        • Прием/завершение вызова
        • Отклонить вызов
        • Голосовой набор
        • Повторный набор последнего номера
        • Переадресация вызова
        Регулировка громкости
        Да

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Чехол для транспортировки
        • Крепление-крючок (дополнительно)
        • зарядное устройство

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Перезарядка
        Да
        Адаптер переменного и постоянного тока
        в комплекте
        Bремя воспроизведения музыки
        7  часов
        Время разговора
        до 7  часов
        Время нахождения в режиме ожидания
        до 150  часов
        Вес батареи
        13,6  г

      • Эко-характеристики

        Припой в изделии не содержит свинца
        Да

      • Внутренняя упаковка

        EAN
        87 12581 39574 2
        Количество потребительских упаковок
        3
        высота
        17,8  см
        Длина
        20,8  см
        ширина
        16,8  см
        Вес брутто
        1,3375  кг
        Вес нетто
        0,465  кг
        Вес упаковки
        0,8725  кг

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 39573 5
        Количество потребительских упаковок
        12
        высота
        39,2  см
        Длина
        35,4  см
        ширина
        29,8  см
        Вес брутто
        5,87  кг
        Вес нетто
        1,86  кг
        Вес упаковки
        4,01  кг

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 35997 3
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Коробка с окошком
        высота
        18,6  см
        Глубина
        8,5  см
        ширина
        15,6  см
        Вес брутто
        0,3845  кг
        Вес нетто
        0,155  кг
        Вес упаковки
        0,2295  кг

      • Габариты изделия

        Глубина
        3  см
        высота
        3,65  см
        ширина
        3,65  см
        Вес
        0,024  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Дорожный футляр
      • Дополнительные заушные крепления
      • Резиновые насадки 3-х размеров
      • Адаптер для Европы и Великобритании
      • Краткое руководство
      • Руководство пользователя на CD

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