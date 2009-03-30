Сенсорное управление

Управляйте гарнитурой при помощи простых прикосновений к поверхности — больше никаких неловких движений в поисках маленьких кнопок. Сенсоры и усовершенствованное ПО в гарнитуре Bluetooth фиксируют и распознают любое прикосновение. Например, скользящим движением пальцев по поверхности гарнитуры можно отрегулировать громкость; для ответа на вызов достаточно слегка прикоснуться к поверхности гарнитуры, а снимая гарнитуру, вы тем самым переводите активный вызов на телефон.