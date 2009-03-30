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Сенсорное управление и беспроводное соединение
Оцените невероятное удобство и простоту использования стереонаушников-вкладышей Philips Tapster Bluetooth с сенсорным управлением. Наушники воспроизводят четкий естественный звук благодаря технологии FullSound, а технология Philips EverClear обеспечивает превосходную слышимость во время телефонных разговоров. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сенсорное управление и беспроводное соединение
Оцените невероятное удобство и простоту использования стереонаушников-вкладышей Philips Tapster Bluetooth с сенсорным управлением. Наушники воспроизводят четкий естественный звук благодаря технологии FullSound, а технология Philips EverClear обеспечивает превосходную слышимость во время телефонных разговоров. Узнать обо всех преимуществах
Сенсорное управление и беспроводное соединение
Оцените невероятное удобство и простоту использования стереонаушников-вкладышей Philips Tapster Bluetooth с сенсорным управлением. Наушники воспроизводят четкий естественный звук благодаря технологии FullSound, а технология Philips EverClear обеспечивает превосходную слышимость во время телефонных разговоров. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сенсорное управление и беспроводное соединение
Оцените невероятное удобство и простоту использования стереонаушников-вкладышей Philips Tapster Bluetooth с сенсорным управлением. Наушники воспроизводят четкий естественный звук благодаря технологии FullSound, а технология Philips EverClear обеспечивает превосходную слышимость во время телефонных разговоров. Узнать обо всех преимуществах
Управляйте гарнитурой при помощи простых прикосновений к поверхности — больше никаких неловких движений в поисках маленьких кнопок. Сенсоры и усовершенствованное ПО в гарнитуре Bluetooth фиксируют и распознают любое прикосновение. Например, скользящим движением пальцев по поверхности гарнитуры можно отрегулировать громкость; для ответа на вызов достаточно слегка прикоснуться к поверхности гарнитуры, а снимая гарнитуру, вы тем самым переводите активный вызов на телефон.
Что такое музыка без сердца и души? В процессе записи и сжатия цифровой музыки детали и динамика живой музыки теряются. FullSound — это интеллектуальный алгоритм на основе мощного чипа внутри гарнитуры. Он улучшает качество цифровых аудиофайлов и восстанавливает исходную динамику, стереоэффекты, низкие и высокие частоты, обеспечивая превосходное детальное звучание без искажений. Функция FullSound активирована изначально и может быть выключена.
Телефонные разговоры часто проходят в шумной обстановке, что вызывает трудности понимания собеседника. Эта гарнитура оснащена системой цифровой фильтрации шумов Everclear, что обеспечивает передачу и получение кристально четкого голоса. Гарнитура автоматически распознает шумную обстановку и соответственно регулирует уровень громкости.
Основанная на глубоком понимании анатомического строения ушного канала, конструкция Angled Аcoustic регулирует угол между трубкой АС и ушным вкладышем в зависимости от индивидуальной формы ушного канала. Таким образом, звук поступает непосредственно в уши, а, кроме того, создается идеальная блокировка окружающих шумов, что позволяет прослушивать музыку при более низком уровне громкости.
Технология Bluetooth освобождает от кабелей. Bluetooth является международным стандартом, и устройства Bluetooth различных производителей могут взаимодействовать, используя общие профили.Профили Bluetooth HSP (Handset Profile) и HFP (Handsfree Profile) необходимы для обычной работы гарнитуры Bluetooth. Если ваш мобильный телефон поддерживает HSP или HFP (как практически все телефоны с Bluetooth), гарнитура будет выполнять эти функции. Наименование торгового знака Bluetooth и логотипы принадлежат Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих торговых марок Koninklijke Philips Electronics N.V. лицензировано.
Это устройство Philips полностью поддерживает профиль Bluetooth Stereo (A2DP). Совместимость с профилем A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) позволяет получать стереомузыку на гарнитуру от любого устройства Bluetooth, поддерживающего A2DP. Поэтому гарнитуру можно использовать с любым совместимым мобильным телефоном, компьютером, адаптером Bluetooth, плеером MP3 и т.п., которые поддерживают А2DP.
Управляйте звонками, не используя мобильный телефон. Управление включает прием и отклонение вызовов, голосовой и повторный набор. Функции голосового и повторного набора должны поддерживаться вашим мобильным телефоном.
Использование сотового телефона без гарнитуры может оказаться неудобным и небезопасным. Во многих странах это, к тому же, незаконно при управлении автомобилем. Проводная гарнитура "свободные руки" доставит множество хлопот с кабелями. Гарнитура Bluetooth заменяет кабельное соединение соединением Bluetooth короткого диапазона, поэтому и ваши руки останутся свободными, и ваша свобода перемещения не будет ограничена спутанным кабелем. Так как энергия, выделяемая гарнитурой гораздо ниже, чем выделяемая энергия мобильного телефона, Bluetooth еще и снижает возможный риск заболеваний, связанных с излучением мобильных телефонов.
Подключения
Звук
Комфорт
Аксессуары
Питание
Эко-характеристики
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия
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