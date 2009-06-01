Соответствует Bluetooth HSP/HFP — универсален

Технология Bluetooth освобождает от кабелей. Bluetooth является международным стандартом, и устройства Bluetooth различных производителей могут взаимодействовать, используя общие профили.Профили Bluetooth HSP (Handset Profile) и HFP (Handsfree Profile) необходимы для обычной работы гарнитуры Bluetooth. Если ваш мобильный телефон поддерживает HSP или HFP (как практически все телефоны с Bluetooth), гарнитура будет выполнять эти функции. Наименование торгового знака Bluetooth и логотипы принадлежат Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих торговых марок Koninklijke Philips Electronics N.V. лицензировано.