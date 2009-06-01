Ключевые слова для поиска

1

Стереогарнитура Bluetooth

SHB9000/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Чистый звук беспроводной системы Чистый звук беспроводной системы Чистый звук беспроводной системы
    -{discount-value}
    Bluetooth
  • Play Pause

    Стереогарнитура Bluetooth

    SHB9000/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Чистый звук беспроводной системы

    Оцените преимущества звука беспроводной системы за счет акустически настроенных корпусов АС, запатентованного алгоритма улучшения качества звука FullSound, а также встроенной технологии шумоподавления и снижения эха. Великолепное звучание и комфорт в наилучшем сочетании. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Стереогарнитура Bluetooth

    Чистый звук беспроводной системы

    Оцените преимущества звука беспроводной системы за счет акустически настроенных корпусов АС, запатентованного алгоритма улучшения качества звука FullSound, а также встроенной технологии шумоподавления и снижения эха. Великолепное звучание и комфорт в наилучшем сочетании. Узнать обо всех преимуществах

    Чистый звук беспроводной системы

    Оцените преимущества звука беспроводной системы за счет акустически настроенных корпусов АС, запатентованного алгоритма улучшения качества звука FullSound, а также встроенной технологии шумоподавления и снижения эха. Великолепное звучание и комфорт в наилучшем сочетании. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Стереогарнитура Bluetooth

    Чистый звук беспроводной системы

    Оцените преимущества звука беспроводной системы за счет акустически настроенных корпусов АС, запатентованного алгоритма улучшения качества звука FullSound, а также встроенной технологии шумоподавления и снижения эха. Великолепное звучание и комфорт в наилучшем сочетании. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Полноразмерные

      Чистый звук беспроводной системы

      Bluetooth Stereo и "свободные руки"

      • Удобное регулируемое оголовье

      Соответствует Bluetooth HSP/HFP — универсален

      Технология Bluetooth освобождает от кабелей. Bluetooth является международным стандартом, и устройства Bluetooth различных производителей могут взаимодействовать, используя общие профили.Профили Bluetooth HSP (Handset Profile) и HFP (Handsfree Profile) необходимы для обычной работы гарнитуры Bluetooth. Если ваш мобильный телефон поддерживает HSP или HFP (как практически все телефоны с Bluetooth), гарнитура будет выполнять эти функции. Наименование торгового знака Bluetooth и логотипы принадлежат Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих торговых марок Koninklijke Philips Electronics N.V. лицензировано.

      Bluetooth® Stereo (совместимый A2DP)

      Это устройство Philips полностью поддерживает профиль Bluetooth Stereo (A2DP). Совместимость с профилем A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) позволяет получать стереомузыку на гарнитуру от любого устройства Bluetooth, поддерживающего A2DP. Поэтому гарнитуру можно использовать с любым совместимым мобильным телефоном, компьютером, адаптером Bluetooth, плеером MP3 и т.п., которые поддерживают А2DP.

      FullSound — улучшенное звучание музыки

      Что такое музыка без сердца и души? В процессе записи и сжатия цифровой музыки детали и динамика живой музыки теряются. FullSound — это интеллектуальный алгоритм на основе мощного чипа внутри гарнитуры. Он улучшает качество цифровых аудиофайлов и восстанавливает исходную динамику, стереоэффекты, низкие и высокие частоты, обеспечивая превосходное детальное звучание без искажений. Функция FullSound активирована изначально и может быть выключена.

      Беспроводное управление вызовами

      Управляйте звонками, не используя мобильный телефон. Управление включает прием и отклонение вызовов, голосовой и повторный набор. Функции голосового и повторного набора должны поддерживаться вашим мобильным телефоном.

      Технология EverClear — всегда чистый звук

      Телефонные разговоры часто проходят в шумной обстановке, что вызывает трудности понимания собеседника. Эта гарнитура оснащена системой цифровой фильтрации шумов Everclear, что обеспечивает передачу и получение кристально четкого голоса. Гарнитура автоматически распознает шумную обстановку и соответственно регулирует уровень громкости.

      Возможность подключения проводных наушников

      Стереогарнитура Bluetooth от Philips обеспечивает превосходное звучание — так зачем же использовать ее только с беспроводными устройствами Bluetooth? С помощью прилагаемого линейного кабеля (3,5 мм) подключите гарнитуру к разъему для наушников (3,5 мм) на плеере — и вы получите высококачественные наушники для музыкального плеера без Bluetooth!

      SwitchStream — ни один вызов и ни одна нота не будут пропущены.

      Благодаря SwitchStream при поступлении вызова на ваш телефон с поддержкой Bluetooth вы услышите в беспроводных наушниках Philips соответствующий сигнал. С помощью гарнитуры можно ответить на вызов, а по окончании разговора вернуться к прослушиванию музыки. Ни один вызов и ни одна нота не будут пропущены.

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • режим Handsfree
        • гарнитура
        Версия Bluetooth
        2.0+EDR
        Линейный аудиовход
        3,5  мм
        Наибольший радиус действия
        До 15  м

      • Звук

        Тип магнита
        Неодимовый
        Диаметр излучателя
        40  мм
        Частотный диапазон
        15—24 000  Гц

      • Функции управления

        Управление вызовами
        • Переключение между разговором и музыкой
        • Прием/завершение вызова
        • Отклонить вызов
        • Голосовой набор
        • Повторный набор последнего номера
        • Переадресация вызова
        • Отключение микрофона
        Регулировка громкости
        Да

      • Аксессуары

        Защитный чехол
        Мягкий дорожный чехол
        Аудиокабель
        1,5  м
        В комплекте
        • Зарядный кабель USB
        • Краткое руководство и CD

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Перезарядка
        Да
        Вес батареи
        10,6  г
        Bремя воспроизведения музыки
        17  часов
        Время нахождения в режиме ожидания
        До 400  часов
        Время разговора
        До 18  часов

      • Внутренняя упаковка

        высота
        24,6  см
        Длина
        25  см
        ширина
        18,3  см
        EAN
        87 12581 48434 7
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес брутто
        1,55  кг
        Вес нетто
        0,75  кг
        Вес упаковки
        0,8  кг

      • Внешняя упаковка

        высота
        26,3  см
        Длина
        51,6  см
        ширина
        37,7  см
        EAN
        87 12581 48433 0
        Количество потребительских упаковок
        12
        Вес брутто
        7,08  кг
        Вес нетто
        3  кг
        Вес упаковки
        4,08  кг

      • Размеры упаковки

        Глубина
        8  см
        высота
        27  см
        ширина
        17,6  см
        EAN
        87 12581 48432 3
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Вес брутто
        0,46  кг
        Вес нетто
        0,25  кг
        Вес упаковки
        0,21  кг

      • Габариты изделия

        Вес
        0,155  кг
        Глубина
        7  см
        высота
        17,8  см
        ширина
        14,9  см

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Аудиокабель 3,5 мм
      • SHB9000 зарядный кабель USB
      • Руководство пользователя на CD
      • Защитный чехол
      • Краткое руководство для SHB9000

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.