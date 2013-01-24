Чистый звук — с кабелем или без

Гарнитура SHB9100, которая оснащена высококачественными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами и цифровой обработкой звука, воспроизводит идеально чистый звук и насыщенные басы. Роскошная конструкция вращающихся чашек FloatingCushions позволит в полной мере насладиться музыкой, будь то проводное или беспроводное воспроизведение. Узнать обо всех преимуществах