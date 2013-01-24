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Стереогарнитура Bluetooth

SHB9100RD/00
Общая оценка / 5
  • Чистый звук — с кабелем или без Чистый звук — с кабелем или без Чистый звук — с кабелем или без
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    Стереогарнитура Bluetooth

    SHB9100RD/00
    Общая оценка / 5

    Чистый звук — с кабелем или без

    Гарнитура SHB9100, которая оснащена высококачественными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами и цифровой обработкой звука, воспроизводит идеально чистый звук и насыщенные басы. Роскошная конструкция вращающихся чашек FloatingCushions позволит в полной мере насладиться музыкой, будь то проводное или беспроводное воспроизведение. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Стереогарнитура Bluetooth

    Чистый звук — с кабелем или без

    Гарнитура SHB9100, которая оснащена высококачественными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами и цифровой обработкой звука, воспроизводит идеально чистый звук и насыщенные басы. Роскошная конструкция вращающихся чашек FloatingCushions позволит в полной мере насладиться музыкой, будь то проводное или беспроводное воспроизведение. Узнать обо всех преимуществах

    Чистый звук — с кабелем или без

    Гарнитура SHB9100, которая оснащена высококачественными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами и цифровой обработкой звука, воспроизводит идеально чистый звук и насыщенные басы. Роскошная конструкция вращающихся чашек FloatingCushions позволит в полной мере насладиться музыкой, будь то проводное или беспроводное воспроизведение. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Стереогарнитура Bluetooth

    Чистый звук — с кабелем или без

    Гарнитура SHB9100, которая оснащена высококачественными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами и цифровой обработкой звука, воспроизводит идеально чистый звук и насыщенные басы. Роскошная конструкция вращающихся чашек FloatingCushions позволит в полной мере насладиться музыкой, будь то проводное или беспроводное воспроизведение. Узнать обо всех преимуществах

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      Чистый звук — с кабелем или без

      с уникальной роскошной конструкцией FloatingCushions

      • Накладные
      • Красный
      Цифровая обработка звука позволяет услышать каждую ноту и каждый нюанс звука

      Цифровая обработка звука позволяет услышать каждую ноту и каждый нюанс звука

      Глубокие басы благодаря высококачественным излучателям и цифровой обработке звука.

      40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают реалистичную звуковую панораму

      40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают реалистичную звуковую панораму

      Неодим — это плотный, но очень прочный магнитный материал. Неодим создает сильное магнитное поле для улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания. Точно настроенные 40-мм неодимовые излучатели обеспечивают чистоту, проработанность и реалистичность звука.

      Очень удобные, комфортные запоминающие форму амбушюры из пеноматериала

      Очень удобные, комфортные запоминающие форму амбушюры из пеноматериала

      Гарнитура Philips оснащена мягкими и удобными полноразмерными амбушюрами из искусственной кожи, которые так мягко облегают уши, что вы их просто не почувствуете! Идеально сидят на голове любого размера и формы и изолируют внешние шумы, чтобы вы могли полностью погрузиться в музыку и слушать ее часами.

      Дизайн FloatingCushions автоматически регулирует чашки наушников

      Дизайн FloatingCushions автоматически регулирует чашки наушников

      Инновационный дизайн FloatingCushion без использования традиционных шарниров позволяет легко и быстро регулировать положение амбушюр во всех направлениях, при этом оголовье автоматически подстраивается под ваши контуры головы. В итоге наушники оптимальным образом лежат по форме головы и ушей и плотно удерживаются на месте.

      Удобное управление музыкой и вызовами через Bluetooth

      Удобное управление музыкой и вызовами через Bluetooth

      Технология Bluetooth — отличный выбор для тех, кто хочет непрерывно слушать музыку и при этом легко переключаться между воспроизведением аудиокомпозиций и вызовами. Для прослушивания любимых хитов просто подключите гарнитуру Philips к смартфону или планшету с поддержкой Bluetooth. Чтобы уменьшить громкость или приостановить воспроизведение при входящем/исходящем вызове, просто коснитесь элемента управления на наушниках.

      Возможность использования в беспроводном (Bluetooth) или проводном режиме — все для вашего удобства!

      Воспроизводите музыку без проводов через Bluetooth или с помощью разъема 3,5 мм — откройте невероятные возможности с новой гарнитурой Bluetooth! Просто подключите гарнитуру к любому устройству с поддержкой Bluetooth и наслаждайтесь кристальной четкостью звука в беспроводном режиме. Вы также можете оценить глубокое и насыщенное звучание, подключив кабель к разъему 3,5 мм. Выбор за вами!

      Технические характеристики

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версия Bluetooth
        2.1 + EDR
        Наибольший радиус действия
        До 15  м
        Аудиоподключения
        Линейный вход 3,5 мм

      • Питание

        Время разговора
        9 часов
        Время нахождения в режиме ожидания
        200 часов
        Bремя воспроизведения музыки
        9  ч
        Перезарядка
        Да
        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Вес батареи
        10,6 г

      • Звук

        Частотный диапазон
        8—23 000 Гц
        Тип магнита
        Неодимовый
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        50 мВт
        Чувствительность
        108 дБ

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Распределение вызовов
        • Ответить/Завершить разговор
        • Сбросить вызов
        • Повторный набор последнего номера
        • Голосовой набор
        • Отключение микрофона
        • Переключение между разговором и музыкой

      • Аксессуары

        Кабель USB
        Комплект для зарядки
        Аудиокабель
        Аудиокабель 1,2 м для управления в режиме полета
        Краткое руководство пользователя
        Краткое руководство

      • Размеры упаковки

        EAN
        69 23410 71812 6
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Глубина
        8  см
        Вес брутто
        0,356  кг
        высота
        20  см
        Вес нетто
        0,213  кг
        Вес упаковки
        0,143  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        19,5  см

      • Внешняя упаковка

        GTIN
        1 69 23410 71812 3
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес брутто
        1,379  кг
        высота
        22,4  см
        Длина
        25,5  см
        Вес нетто
        0,639  кг
        Вес упаковки
        0,74  кг
        ширина
        20,8  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        7  см
        высота
        17,8  см
        Вес
        0,14  кг
        ширина
        14,9  см

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