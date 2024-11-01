Другие продукты в комплекте
- Адаптер RCA SHC8680
- Адаптер питания SHC AC-DC
- Аудиокабель
- Аккумулятор
- Адаптер
SHC8680/00
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.
Плоский и легкий ободок наушников из нержавеющей стали - настолько легкий, что вряд ли удастся ощутить его у себя на голове.
Наслаждайтесь самым естественным звучанием выбранной музыки, поднимая частотные характеристики ВЧ и НЧ.
Док, обеспечивающий подзарядку - это наилучшее место хранения ресивера, когда он не используется. В тоже время будет происходить подзарядка ресивера, так что он всегда готов к работе.
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