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Гарнитура с наушниками-вкладышами

SHE2105BL/00
Общая оценка / 5
  • Звучание басов Звучание басов Звучание басов
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    Гарнитура с наушниками-вкладышами

    SHE2105BL/00
    Общая оценка / 5

    Звучание басов

    Благодаря 15-мм излучателям эти наушники-вкладыши отличаются качеством воспроизведения басов. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Чувствительные микрофоны и удобное управление для разговора по мобильному телефону. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Гарнитура с наушниками-вкладышами

    Звучание басов

    Благодаря 15-мм излучателям эти наушники-вкладыши отличаются качеством воспроизведения басов. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Чувствительные микрофоны и удобное управление для разговора по мобильному телефону. Узнать обо всех преимуществах

    Звучание басов

    Благодаря 15-мм излучателям эти наушники-вкладыши отличаются качеством воспроизведения басов. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Чувствительные микрофоны и удобное управление для разговора по мобильному телефону. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Гарнитура с наушниками-вкладышами

    Звучание басов

    Благодаря 15-мм излучателям эти наушники-вкладыши отличаются качеством воспроизведения басов. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Чувствительные микрофоны и удобное управление для разговора по мобильному телефону. Узнать обо всех преимуществах

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      Музыка и разговоры

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      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Открытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        Медный
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        12 - 22 000  Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Максимальная входная мощность
        50 мВт
        Чувствительность
        107 дБ
        Диаметр излучателя
        15 мм
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,0 м
        Разъем
        3,5 мм стерео
        Тип кабеля
        Медный
        Покрытие разъема
        Хромированное
        Микрофон
        Встроенный микрофон

      • Размеры упаковки

        Количество изделий в упаковке
        1
        Глубина
        2,1  см
        EAN
        69 23410 71531 6
        Вес брутто
        0,039  кг
        высота
        17,5  см
        Вес нетто
        0,016  кг
        Вес упаковки
        0,023  кг
        ширина
        9,7  см
        Глубина
        0,8  (дюймы)
        Вес брутто
        0,086  фунта
        высота
        6,9  (дюймы)
        Вес нетто
        0,035  фунта
        Вес упаковки
        0,051  фунта
        ширина
        3,8  (дюймы)
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,513  кг
        высота
        25  см
        Длина
        39  см
        Вес нетто
        0,384  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        1,129  кг
        ширина
        17  см
        Вес брутто
        3,336  фунта
        GTIN
        1 69 23410 71531 3
        высота
        9,8  (дюймы)
        Длина
        15,4  (дюймы)
        Вес нетто
        0,847  фунта
        Вес упаковки
        2,489  фунта
        ширина
        6,7  (дюймы)

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,155  кг
        высота
        10,5  см
        Длина
        18,5  см
        Вес нетто
        0,048  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,107  кг
        ширина
        7,5  см
        Вес брутто
        0,342  фунта
        GTIN
        2 69 23410 71531 0
        высота
        4,1  (дюймы)
        Длина
        7,3  (дюймы)
        Вес нетто
        0,106  фунта
        Вес упаковки
        0,236  фунта
        ширина
        3,0  (дюймы)

      • Габариты изделия

        Глубина
        0,5  (дюймы)
        Глубина
        1,25  см
        высота
        2,1  см
        высота
        0,8  (дюймы)
        Вес
        0,016  кг
        Вес
        0,035  фунта
        ширина
        0,6  (дюймы)
        ширина
        1,6  см

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