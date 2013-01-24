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Звучание басов
Благодаря 15-мм излучателям эти наушники-вкладыши отличаются качеством воспроизведения басов. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Чувствительные микрофоны и удобное управление для разговора по мобильному телефону. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звучание басов
Благодаря 15-мм излучателям эти наушники-вкладыши отличаются качеством воспроизведения басов. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Чувствительные микрофоны и удобное управление для разговора по мобильному телефону. Узнать обо всех преимуществах
Звучание басов
Благодаря 15-мм излучателям эти наушники-вкладыши отличаются качеством воспроизведения басов. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Чувствительные микрофоны и удобное управление для разговора по мобильному телефону. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звучание басов
Благодаря 15-мм излучателям эти наушники-вкладыши отличаются качеством воспроизведения басов. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Чувствительные микрофоны и удобное управление для разговора по мобильному телефону. Узнать обо всех преимуществах
Встроенные микрофон и кнопка вызова позволяют использовать гарнитуру Philips как для прослушивания музыки, так и для разговора по мобильному телефону. Общайтесь по громкой связи, с легкостью принимая и завершая вызовы с помощью гарнитуры.
Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм излучатель имеет идеальный размер для прослушивания.
Тонкие насадки разработаны с учетом формы слухового канала человека. Плотная и надежная посадка наверняка не оставит равнодушными любителей наушников-вкладышей.
Дополнительный 3,5 мм стереоразъем для Nokia, Sony Ericsson и Samsung
Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.
Звук
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Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Габариты изделия