Другие продукты в комплекте
- Насадки
Вразброс и по шаблону
Вкладыши-наушники с идеально сбалансированным натуралистичным звучанием и съемными ушными колпачками, учитывающими персональные особенности.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вразброс и по шаблону
Вкладыши-наушники с идеально сбалансированным натуралистичным звучанием и съемными ушными колпачками, учитывающими персональные особенности.
Вразброс и по шаблону
Вкладыши-наушники с идеально сбалансированным натуралистичным звучанием и съемными ушными колпачками, учитывающими персональные особенности.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вразброс и по шаблону
Вкладыши-наушники с идеально сбалансированным натуралистичным звучанием и съемными ушными колпачками, учитывающими персональные особенности.
Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм излучатель имеет идеальный размер для прослушивания.
Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.
Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.
Выберите из трех наборов сменных колпачков, различающихся цветом и стилем исполнения тот, который больше всех придется вам по вкусу и функциональности.
Звук
Подключения
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.