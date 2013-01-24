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Наушники-вкладыши

SHE2611/00
Общая оценка / 5
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    Наушники-вкладыши

    SHE2611/00
    Общая оценка / 5

    Вразброс и по шаблону

    Вкладыши-наушники с идеально сбалансированным натуралистичным звучанием и съемными ушными колпачками, учитывающими персональные особенности.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Вразброс и по шаблону

    Вкладыши-наушники с идеально сбалансированным натуралистичным звучанием и съемными ушными колпачками, учитывающими персональные особенности.

    Вразброс и по шаблону

    Вкладыши-наушники с идеально сбалансированным натуралистичным звучанием и съемными ушными колпачками, учитывающими персональные особенности.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Вразброс и по шаблону

    Вкладыши-наушники с идеально сбалансированным натуралистичным звучанием и съемными ушными колпачками, учитывающими персональные особенности.

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      5 пар сменных накладок

      15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

      15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

      Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм излучатель имеет идеальный размер для прослушивания.

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

      Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

      Двойные отверстия осуществляют баланс высоких и низких частот

      Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.

      Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

      Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

      Выберите сменные колпачки, которые наиболее соответствуют вашим потребностям

      Выберите из трех наборов сменных колпачков, различающихся цветом и стилем исполнения тот, который больше всех придется вам по вкусу и функциональности.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        медь
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        12 - 22 000  Гц
        Сопротивление
        16  Ом
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Чувствительность
        106  дБ
        Диаметр излучателя
        15  миллиметра
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Тип кабеля
        медь

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,442  кг
        высота
        11,8  см
        Длина
        18,4  см
        Вес нетто
        0,114  кг
        Вес упаковки
        0,328  кг
        ширина
        18  см
        EAN
        87 12581 32823 8
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        7,951  кг
        высота
        51,2  см
        Длина
        39  см
        Вес нетто
        1,824  кг
        Вес упаковки
        6,127  кг
        ширина
        38,2  см
        EAN
        87 12581 32824 5
        Количество потребительских упаковок
        96

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,8  см
        Вес брутто
        0,052  кг
        высота
        17,5  см
        Вес нетто
        0,019  кг
        Вес упаковки
        0,033  кг
        ширина
        10  см
        EAN
        87 12581 32822 1
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

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