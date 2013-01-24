Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Наушники-вкладыши

SHE2630/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Совпадение цвета Совпадение цвета Совпадение цвета
    -{discount-value}

    Наушники-вкладыши

    SHE2630/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Совпадение цвета

    Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Наушники-вкладыши

    Совпадение цвета

    Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

    Совпадение цвета

    Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Наушники-вкладыши

    Совпадение цвета

    Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

    Похожие продукты

    См. все in-ear-ear-bud-headphones

      Совпадение цвета

      Яркие цвета для разных стилей

      15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

      15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

      Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм излучатель имеет идеальный размер для прослушивания.

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

      Неодимовый магнит усиливает звучание басов и чувствительность

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

      Двойные отверстия осуществляют баланс высоких и низких частот

      Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.

      Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

      Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        медь
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        12 - 22 000  Гц
        Сопротивление
        16  Ом
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Чувствительность
        106  дБ
        Диаметр излучателя
        15  мм
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1  м
        Муфта
        3,5  мм
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Тип кабеля
        медь

      • Внутренняя упаковка

        EAN
        87 12581 42665 1
        Количество потребительских упаковок
        6
        Вес брутто
        0,315  кг
        Высота
        8,1  см
        Длина
        21  см
        Вес нетто
        0,084  кг
        Вес упаковки
        0,231  кг
        Ширина
        18,7  см

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 42666 8
        Количество потребительских упаковок
        96
        Вес брутто
        6  кг
        Высота
        36,4  см
        Длина
        44,2  см
        Вес нетто
        1,344  кг
        Вес упаковки
        4,656  кг
        Ширина
        39,6  см

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 42664 4
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Глубина
        3,2  см
        Вес брутто
        0,03  кг
        Высота
        17,6  см
        Вес нетто
        0,014  кг
        Вес упаковки
        0,016  кг
        Ширина
        5,3  см

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии