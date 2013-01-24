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Наушники-вкладыши

SHE2642/00
Общая оценка / 5
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    Наушники-вкладыши

    SHE2642/00
    Общая оценка / 5

    Музыка в цвете

    Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Наушники-вкладыши

    Музыка в цвете

    Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

    Музыка в цвете

    Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Наушники-вкладыши

    Музыка в цвете

    Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

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      Музыка в цвете

      Яркие цвета для разных стилей

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

      Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

      Двойные отверстия осуществляют баланс высоких и низких частот

      Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.

      Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

      Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        медь
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        12 - 22 000  Гц
        Сопротивление
        16  Ом
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Чувствительность
        103  дБ
        Диаметр излучателя
        13,5  миллиметра
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Тип кабеля
        медь

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,193  кг
        высота
        6,5  см
        Длина
        22  см
        Вес нетто
        0,042  кг
        Вес упаковки
        0,151  кг
        ширина
        11  см
        EAN
        87 12581 47863 6
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        3,596  кг
        высота
        31  см
        Длина
        46,5  см
        Вес нетто
        0,672  кг
        Вес упаковки
        2,924  кг
        ширина
        24,5  см
        EAN
        87 12581 47868 1
        Количество потребительских упаковок
        96

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Блистер
        Глубина
        5,5  см
        Вес брутто
        0,025  кг
        высота
        17,5  см
        Вес нетто
        0,007  кг
        Вес упаковки
        0,018  кг
        ширина
        3  см
        EAN
        87 12581 47858 2
        Количество изделий в упаковке
        1

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