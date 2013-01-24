Ключевые слова для поиска
Музыка в цвете
Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Музыка в цвете
Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.
Музыка в цвете
Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Музыка в цвете
Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.
Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.
Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.
Звук
Подключения
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки