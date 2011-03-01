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Наушники-вкладыши

SHE2670GN/10
Общая оценка / 5
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    Наушники-вкладыши

    SHE2670GN/10
    Общая оценка / 5

    Музыка в цвете

    Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Музыка в цвете

    Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

    Музыка в цвете

    Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Музыка в цвете

    Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

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      Музыка в цвете

      Яркие цвета для разных стилей

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

      Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

      Двойные отверстия осуществляют баланс высоких и низких частот

      Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.

      Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

      Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

      • Звук

        Акустическая система
        Открытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        Медь
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        12 - 22 000  Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Максимальная входная мощность
        50 мВт
        Чувствительность
        103 дБ
        Диаметр излучателя
        13,5 мм
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,0 м
        Разъем
        3,5 мм стерео
        Покрытие разъема
        Хромированное
        Тип кабеля
        Медный

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,2222  кг
        высота
        5,9  см
        Длина
        30,4  см
        Вес нетто
        0,0666  кг
        Вес упаковки
        0,1556  кг
        ширина
        9,8  см
        EAN
        87 12581 58516 7
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,0488  кг
        высота
        13,4  см
        Длина
        31,3  см
        Вес нетто
        0,2664  кг
        Вес упаковки
        0,7824  кг
        ширина
        21,3  см
        EAN
        87 12581 58519 8
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Размеры упаковки

        Глубина
        3  см
        Вес брутто
        0,0252  кг
        Вес нетто
        0,0111  кг
        Вес упаковки
        0,0141  кг
        ширина
        5  см
        EAN
        69 23410 70703 8
        высота
        17  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

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