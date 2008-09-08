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Вкладыши-наушники

SHE2850/00
Общая оценка / 5
  • Extra Bass Extra Bass Extra Bass
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    Вкладыши-наушники

    SHE2850/00
    Общая оценка / 5

    Extra Bass

    Вкладыши-наушники с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием и пультом управления, встроенным в шнур и позволяющим регулировать уровень громкости.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Вкладыши-наушники

    Extra Bass

    Вкладыши-наушники с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием и пультом управления, встроенным в шнур и позволяющим регулировать уровень громкости.

    Extra Bass

    Вкладыши-наушники с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием и пультом управления, встроенным в шнур и позволяющим регулировать уровень громкости.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Вкладыши-наушники

    Extra Bass

    Вкладыши-наушники с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием и пультом управления, встроенным в шнур и позволяющим регулировать уровень громкости.

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      Extra Bass

      для мощного звучания

      15-мм электроакуст. преобразователь обеспечивает комфорт при ношении

      15-мм электроакуст. преобразователь обеспечивает комфорт при ношении

      Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм электроакустический преобразователь динамика имеет идеальный размер для прослушивания.

      Жесткий и упругий зажим создает крепкое и гибкое соединение

      Жесткий и упругий зажим создает крепкое и гибкое соединение

      Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

      Неодимовый магнит усиливает звучание басов и чувствительность

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

      Двойные отверстия осуществляют баланс высоких и низких частот

      Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.

      Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

      Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для амбушюр, гарантируют максимальный комфорт за счет их идеальной подгонки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики НЧ. Амбушюры имеют форму, точно соответствующую зоне вокруг уха.

      Защитный футляр для транспортировки наушников, когда они не используются

      Данная сумка облегчает уход за наушниками и позволяет сохранить шнур от спутывания, когда наушники не используются.

      Линейный регулятор, который упрощает регулировку громкости

      Отрегулируйте громкость на желаемый для Вас уровень без необходимости подходить к устройству-источнику звука.

      • Звук

        Диафрагма
        Майларовый купол
        Акустическая система
        Откр.
        Тип магнита
        Неодимовый
        Частотный отклик
        12 - 22 000  Гц
        Голосовая катушка
        Медь
        Полное сопротивление
        16 Ом
        Максимальная входная мощность
        50мВт
        Чувствительность
        106 дБ
        Диаметр динамика
        15 мм
        Тип
        Динамический

      • Возможности подключения

        Подключение
        Параллельные, симметричные
        Длина кабеля
        1,0 м
        Переходник
        3,5 мм, стерео
        Отделка разъема
        Никелевое покрытие
        Тип кабеля
        Медь

      • Функции управления

        Регулировка громкости
        Да

      • Аксессуары

        защитный футляр
        Да

      • Размеры упаковки

        Глубина
        3  см
        Вес брутто
        0,066  кг
        Высота
        17,7  см
        Вес нетто
        0,031  кг
        Вес упаковки
        0,035  кг
        Ширина
        10  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        9,6  кг
        Высота
        50  см
        Вес нетто
        2,976  кг
        Вес упаковки
        6,624  кг
        Ширина
        38,1  см
        Длина
        38,3  см

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,526  кг
        Высота
        11,8  см
        Длина
        18,4  см
        Вес нетто
        0,396  кг
        Вес упаковки
        0,13  кг
        Ширина
        18  см

      Что входит в комплект?

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      • Футляр
      • Опека

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