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Наушники-вкладыши

SHE2861/00
Общая оценка / 5
  • Сбалансированность Сбалансированность Сбалансированность
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    Наушники-вкладыши

    SHE2861/00
    Общая оценка / 5

    Сбалансированность

    Эти наушники-вкладыши обеспечивают естественное, сбалансированное и гармоничное звучание музыки. Удобный регулятор громкости и портативный футляр дополняют комплект, делая использование наушников максимально простым.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Сбалансированность

    Эти наушники-вкладыши обеспечивают естественное, сбалансированное и гармоничное звучание музыки. Удобный регулятор громкости и портативный футляр дополняют комплект, делая использование наушников максимально простым.

    Сбалансированность

    Эти наушники-вкладыши обеспечивают естественное, сбалансированное и гармоничное звучание музыки. Удобный регулятор громкости и портативный футляр дополняют комплект, делая использование наушников максимально простым.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Сбалансированность

    Эти наушники-вкладыши обеспечивают естественное, сбалансированное и гармоничное звучание музыки. Удобный регулятор громкости и портативный футляр дополняют комплект, делая использование наушников максимально простым.

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      Сбалансированность

      15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

      15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

      Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм излучатель имеет идеальный размер для прослушивания.

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

      Система защиты от спутывания

      Система защиты от спутывания

      Во время хранения наушников возникает риск спутывания проводов. Это создает неудобства при хранении и подключении наушников. Просто передвиньте ползунок по направлению к наушникам, чтобы соединить два провода вместе и предотвратить спутывание.

      Защитный футляр для транспортировки наушников, когда они не используются

      Данная сумка облегчает уход за наушниками и позволяет сохранить шнур от спутывания, когда наушники не используются.

      Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

      Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

      Линейный регулятор, который упрощает регулировку громкости

      Отрегулируйте громкость на желаемый для Вас уровень без необходимости подходить к устройству-источнику звука.

      Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

      Двойные отверстия осуществляют баланс высоких и низких частот

      Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        медь
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        12 - 22 000  Гц
        Сопротивление
        16  Ом
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Чувствительность
        103  дБ
        Диаметр излучателя
        15  миллиметра
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Никелированный
        Тип кабеля
        медь

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да

      • Аксессуары

        В комплекте
        Чехол для транспортировки

      • Размеры упаковки

        высота
        17,5  см
        ширина
        10  см
        Глубина
        2,5  см
        Вес нетто
        0,0553  кг
        Вес брутто
        0,067  кг
        Вес упаковки
        0,0117  кг
        EAN
        87 12581 47848 3
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внешняя упаковка

        Длина
        50,6  см
        ширина
        45,5  см
        высота
        58,2  см
        Вес нетто
        5,3088  кг
        Вес брутто
        11,64  кг
        Вес упаковки
        6,3312  кг
        EAN
        87 12581 47852 0
        Количество потребительских упаковок
        96

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        24,5  см
        ширина
        21,3  см
        высота
        14,2  см
        Вес нетто
        0,3318  кг
        Вес брутто
        0,639  кг
        Вес упаковки
        0,3072  кг
        EAN
        87 12581 47850 6
        Количество потребительских упаковок
        6

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