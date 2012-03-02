Усиленные басы
Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усиленные басы
Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Узнать обо всех преимуществах
Усиленные басы
Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усиленные басы
Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Узнать обо всех преимуществах
Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм излучатель имеет идеальный размер для прослушивания.
Тонкие насадки разработаны с учетом формы слухового канала человека. Плотная и надежная посадка наверняка не оставит равнодушными любителей наушников-вкладышей.
Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.
Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Сверхмягкий материал насадок отзывается на малейшее прикосновение и без усилий подстраивается под форму ушной раковины. Никогда еще вкладыши-наушники не были такими удобными.
Габариты изделия
Звук
Подключения
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.