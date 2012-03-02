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Наушники-вкладыши

SHE3000WT/10
Общая оценка / 5
  • Усиленные басы Усиленные басы Усиленные басы
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    Наушники-вкладыши

    SHE3000WT/10
    Общая оценка / 5

    Усиленные басы

    Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Усиленные басы

    Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Узнать обо всех преимуществах

    Усиленные басы

    Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Усиленные басы

    Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Узнать обо всех преимуществах

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      Усиленные басы

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      • Белый
      15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

      15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

      Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм излучатель имеет идеальный размер для прослушивания.

      Тонкие насадки наушников-вкладышей для идеальной посадки

      Тонкие насадки наушников-вкладышей для идеальной посадки

      Тонкие насадки разработаны с учетом формы слухового канала человека. Плотная и надежная посадка наверняка не оставит равнодушными любителей наушников-вкладышей.

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

      Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

      Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.

      Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

      Сверхмягкие резиновые насадки для комфортного ношения

      Сверхмягкий материал насадок отзывается на малейшее прикосновение и без усилий подстраивается под форму ушной раковины. Никогда еще вкладыши-наушники не были такими удобными.

      • Габариты изделия

        ширина
        1,65  см
        высота
        2,3  см
        Глубина
        1,5  см
        Вес
        0,0118  кг

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        медь
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        12 - 22 000  Гц
        Сопротивление
        16  Ом
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Чувствительность
        115  дБ
        Диаметр излучателя
        15  миллиметра
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Никелированный
        Тип кабеля
        медь

      • Размеры упаковки

        Тип размещения на полке
        Макетная
        высота
        17,3  см
        ширина
        5  см
        Глубина
        2,5  см
        Вес нетто
        0,0118  кг
        Вес брутто
        0,026  кг
        Вес упаковки
        0,0142  кг
        EAN
        69 23410 71144 8
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Макетная

      • Внешняя упаковка

        Длина
        33  см
        ширина
        19,1  см
        высота
        14  см
        Вес нетто
        0,2832  кг
        Вес брутто
        1,077  кг
        Вес упаковки
        0,7938  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        GTIN
        1 69 23410 71144 5

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        18,3  см
        ширина
        8  см
        высота
        6,2  см
        Вес нетто
        0,0354  кг
        Вес брутто
        0,1135  кг
        Вес упаковки
        0,0781  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        GTIN
        2 69 23410 71144 2

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