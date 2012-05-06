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Наушники-вкладыши

SHE3501PP/00
Общая оценка / 5
  • Звучание басов Звучание басов Звучание басов
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    Наушники-вкладыши

    SHE3501PP/00
    Общая оценка / 5

    Звучание басов

    Сверхмалый размер и мягкие насадки наушников Philips SHE3501PP/00 обеспечивают комфорт и плотное прилегание. Малые, но мощные излучатели для отличных басов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Звучание басов

    Сверхмалый размер и мягкие насадки наушников Philips SHE3501PP/00 обеспечивают комфорт и плотное прилегание. Малые, но мощные излучатели для отличных басов. Узнать обо всех преимуществах

    Звучание басов

    Сверхмалый размер и мягкие насадки наушников Philips SHE3501PP/00 обеспечивают комфорт и плотное прилегание. Малые, но мощные излучатели для отличных басов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Звучание басов

    Сверхмалый размер и мягкие насадки наушников Philips SHE3501PP/00 обеспечивают комфорт и плотное прилегание. Малые, но мощные излучатели для отличных басов. Узнать обо всех преимуществах

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      Звучание басов

      Компактные наушники с мягкими насадками

      • Фиолетовый
      Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

      Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

      Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

      Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

      Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

      Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают идеальное прилегание к уху и комфорт для продолжительного прослушивания музыки.

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

      Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

      Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность

      Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.

      • Габариты изделия

        ширина
        1,3  см
        ширина
        0,5  (дюймы)
        высота
        2,1  см
        высота
        0,8  (дюймы)
        Глубина
        1,3  см
        Глубина
        0,5  (дюймы)
        Вес
        0,01  кг
        Вес
        0,022  фунта

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,208  кг
        высота
        10,5  см
        Длина
        18  см
        Вес нетто
        0,06  кг
        Количество потребительских упаковок
        6
        Вес упаковки
        0,148  кг
        ширина
        7  см
        GTIN
        2 69 23410 71540 2
        Вес брутто
        0,458  фунта
        высота
        4,1  (дюймы)
        Длина
        7,1  (дюймы)
        Вес нетто
        0,132  фунта
        Вес упаковки
        0,326  фунта
        ширина
        2,8  (дюймы)

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,041  кг
        высота
        12,5  см
        Длина
        30  см
        Вес нетто
        0,24  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        0,801  кг
        ширина
        19,5  см
        GTIN
        1 69 23410 71540 5
        Вес брутто
        2,295  фунта
        высота
        4,9  (дюймы)
        Длина
        11,8  (дюймы)
        Вес нетто
        0,529  фунта
        Вес упаковки
        1,766  фунта
        ширина
        7,7  (дюймы)

      • Размеры упаковки

        Тип размещения на полке
        Макетная
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Макетная
        Глубина
        2,6  см
        Вес брутто
        0,028  кг
        высота
        17,25  см
        Вес нетто
        0,01  кг
        Вес упаковки
        0,018  кг
        ширина
        5  см
        EAN
        69 23410 71540 8
        Глубина
        1,0  (дюймы)
        Вес брутто
        0,062  фунта
        высота
        6,8  (дюймы)
        Вес нетто
        0,022  фунта
        Вес упаковки
        0,040  фунта
        ширина
        2,0  (дюймы)

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный

      • Звук

        Сопротивление
        16  Ом
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Чувствительность
        100  дБ
        Тип
        Динамический
        Диапазон частот
        12–22 500  Гц

      Что входит в комплект?

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