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Наушники-вкладыши

SHE3570GN/10
Общая оценка / 5
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    Наушники-вкладыши

    SHE3570GN/10
    Общая оценка / 5

    Музыка в цвете

    Яркие цвета на все случаи жизни. Миниатюрные наушники-вкладыши максимально комфортны для ушей. Качественные динамики обеспечивают чистый звук и мощные басы. Идеально для прослушивания любимой музыки.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Музыка в цвете

    Яркие цвета на все случаи жизни. Миниатюрные наушники-вкладыши максимально комфортны для ушей. Качественные динамики обеспечивают чистый звук и мощные басы. Идеально для прослушивания любимой музыки.

    Музыка в цвете

    Яркие цвета на все случаи жизни. Миниатюрные наушники-вкладыши максимально комфортны для ушей. Качественные динамики обеспечивают чистый звук и мощные басы. Идеально для прослушивания любимой музыки.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Музыка в цвете

    Яркие цвета на все случаи жизни. Миниатюрные наушники-вкладыши максимально комфортны для ушей. Качественные динамики обеспечивают чистый звук и мощные басы. Идеально для прослушивания любимой музыки.

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      Музыка в цвете

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

      Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

      Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

      Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

      Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

      Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

      Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают идеальное прилегание к уху и комфорт для продолжительного прослушивания музыки.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

      Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

      Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность

      Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.

      • Внутренняя упаковка

        EAN
        87 12581 58603 4
        Вес брутто
        0,1256  кг
        высота
        5,9  см
        Длина
        17,8  см
        Вес нетто
        0,0294  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,0962  кг
        ширина
        9,8  см

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 58600 3
        Вес брутто
        1,1848  кг
        высота
        13,4  см
        Длина
        36,5  см
        Вес нетто
        0,2352  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        0,9496  кг
        ширина
        21,3  см

      • Размеры упаковки

        EAN
        69 23410 70744 1
        Количество изделий в упаковке
        1
        Глубина
        3  см
        Вес брутто
        0,0242  кг
        высота
        17  см
        Вес нетто
        0,0098  кг
        Вес упаковки
        0,0144  кг
        ширина
        5  см
        Тип упаковки
        Блистер

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2 м
        Разъем
        3,5 мм стерео
        Покрытие разъема
        Хромированное

      • Звук

        Диапазон частот
        12 - 23 500  Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Максимальная входная мощность
        50 мВт
        Чувствительность
        102 дБ
        Тип
        Динамический

      Что входит в комплект?

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      Другие продукты в комплекте

      • накладки для наушников

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