Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Наушники-вкладыши

SHE3590GN/10
Общая оценка / 5
  • Усиленные басы Усиленные басы Усиленные басы
    -{discount-value}

    Наушники-вкладыши

    SHE3590GN/10
    Общая оценка / 5

    Усиленные басы

    Сверхмалый размер и мягкие насадки дают комфорт и плотное прилегание. Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают динамические низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Усиленные басы

    Сверхмалый размер и мягкие насадки дают комфорт и плотное прилегание. Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают динамические низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

    Усиленные басы

    Сверхмалый размер и мягкие насадки дают комфорт и плотное прилегание. Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают динамические низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Усиленные басы

    Сверхмалый размер и мягкие насадки дают комфорт и плотное прилегание. Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают динамические низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все in-ear-ear-bud-headphones

      Усиленные басы

      Компактные наушники с мягкими насадками

      • Светло-зеленая
      Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

      Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

      Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

      Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

      Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность

      Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.

      Технические характеристики

      • Звук

        Диапазон частот
        12 - 23 500  Гц
        Сопротивление
        16  Ом
        Максимальная входная мощность
        20  мВт
        Чувствительность
        103  дБ
        Тип
        Динамический
        Диаметр излучателя
        8,6  миллиметра

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,125  кг
        высота
        6  см
        Длина
        18,1  см
        Вес нетто
        0,039  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,086  кг
        ширина
        8,1  см
        GTIN
        2 69 23410 71374 3
        Вес брутто
        0,276  фунта
        высота
        2,4  (дюймы)
        Длина
        7,1  (дюймы)
        Вес нетто
        0,086  фунта
        Вес упаковки
        0,19  фунта
        ширина
        3,2  (дюймы)

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,127  кг
        высота
        13,9  см
        Длина
        37,5  см
        Вес нетто
        0,312  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        0,815  кг
        ширина
        17,9  см
        GTIN
        1 69 23410 71374 6
        Вес брутто
        2,485  фунта
        высота
        5,5  (дюймы)
        Длина
        14,8  (дюймы)
        Вес нетто
        0,688  фунта
        Вес упаковки
        1,797  фунта
        ширина
        7  (дюймы)

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Блистер
        Тип размещения на полке
        Оба
        Количество изделий в упаковке
        1
        Глубина
        2,7  см
        Вес брутто
        0,03  кг
        высота
        17,3  см
        Вес нетто
        0,013  кг
        Вес упаковки
        0,017  кг
        ширина
        5  см
        EAN
        69 23410 71374 9
        Глубина
        1,1  (дюймы)
        Вес брутто
        0,066  фунта
        высота
        6,8  (дюймы)
        Вес нетто
        0,029  фунта
        Вес упаковки
        0,037  фунта
        ширина
        2  (дюймы)

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии