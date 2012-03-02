Ключевые слова для поиска

1

Наушники-вкладыши

SHE3590GY/10
Общая оценка / 5
  • Усиленные басы Усиленные басы Усиленные басы
    -{discount-value}

    Наушники-вкладыши

    SHE3590GY/10
    Общая оценка / 5

    Усиленные басы

    Наушники-вкладыши маленького размера с мягкими насадками обеспечивают комфортную посадку. Небольшие, но эффективные излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Усиленные басы

    Наушники-вкладыши маленького размера с мягкими насадками обеспечивают комфортную посадку. Небольшие, но эффективные излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

    Усиленные басы

    Наушники-вкладыши маленького размера с мягкими насадками обеспечивают комфортную посадку. Небольшие, но эффективные излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Усиленные басы

    Наушники-вкладыши маленького размера с мягкими насадками обеспечивают комфортную посадку. Небольшие, но эффективные излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все

      Усиленные басы

      Компактные наушники с мягкими насадками

      • Серый
      Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

      Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

      Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

      Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

      Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность

      Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,1186  кг
        высота
        6  см
        Длина
        18,1  см
        Вес нетто
        0,0342  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,0844  кг
        ширина
        8,1  см
        GTIN
        2 69 23410 71373 6

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,1128  кг
        высота
        13,6  см
        Длина
        37,4  см
        Вес нетто
        0,2736  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        0,8392  кг
        ширина
        17,4  см
        GTIN
        1 69 23410 71373 9

      • Размеры упаковки

        Количество изделий в упаковке
        1
        Глубина
        2,6  см
        Вес брутто
        0,027  кг
        высота
        17,3  см
        Вес нетто
        0,0114  кг
        Вес упаковки
        0,0156  кг
        ширина
        5  см
        EAN
        69 23410 71373 2
        Тип упаковки
        Блистер
        Тип размещения на полке
        Подвес

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный

      • Звук

        Диапазон частот
        12 - 23 500  Гц
        Сопротивление
        16  Ом
        Максимальная входная мощность
        20  мВт
        Чувствительность
        103  дБ
        Тип
        Динамический
        Диаметр излучателя
        8,6  миллиметра

      • Габариты изделия

        Глубина
        1,16  см
        высота
        1,4  см
        Вес
        0,01  кг
        ширина
        2  см

      Что входит в комплект?

      Packaging photograph - highres 1447x756

      Другие продукты в комплекте

      • Прозрачные накладки трех размеров

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. Все права защищены.

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.