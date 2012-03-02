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Наушники-вкладыши

SHE3590WT/10
Общая оценка / 5
  • Усиленные басы Усиленные басы Усиленные басы
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    Наушники-вкладыши

    SHE3590WT/10
    Общая оценка / 5

    Усиленные басы

    Наушники-вкладыши маленького размера с мягкими насадками обеспечивают комфортную посадку. Небольшие, но эффективные излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Усиленные басы

    Наушники-вкладыши маленького размера с мягкими насадками обеспечивают комфортную посадку. Небольшие, но эффективные излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

    Усиленные басы

    Наушники-вкладыши маленького размера с мягкими насадками обеспечивают комфортную посадку. Небольшие, но эффективные излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Усиленные басы

    Наушники-вкладыши маленького размера с мягкими насадками обеспечивают комфортную посадку. Небольшие, но эффективные излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

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      Усиленные басы

      Компактные наушники с мягкими насадками

      • Белый
      Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

      Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

      Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

      Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

      Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность

      Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.

      • Размеры упаковки

        ширина
        5  см
        высота
        17,3  см
        Глубина
        2,7  см
        Вес нетто
        0,013  кг
        Вес брутто
        0,03  кг
        Вес упаковки
        0,017  кг
        EAN
        69 23410 71371 8
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Длина
        37,5  см
        ширина
        17,9  см
        высота
        13,9  см
        Вес нетто
        0,312  кг
        Вес брутто
        1,127  кг
        Вес упаковки
        0,815  кг
        GTIN
        1 69 23410 71371 5
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        18,1  см
        ширина
        8,1  см
        высота
        6  см
        Вес нетто
        0,039  кг
        Вес брутто
        0,125  кг
        Вес упаковки
        0,086  кг
        GTIN
        2 69 23410 71371 2
        Количество потребительских упаковок
        3

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный

      • Звук

        Диапазон частот
        12 - 23 500  Гц
        Сопротивление
        16  Ом
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Чувствительность
        103  дБ
        Тип
        Динамический

      Что входит в комплект?

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