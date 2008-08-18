Другие продукты в комплекте
- Быстросъемный зажим
Удобство ношения
Наушники с удобным быстросъемным шейным креплением. 15-мм излучатели и мягкие амбушюры обеспечивают удобное, комфортное ношение в течение длительного срока, а сверхмягкий шейный ремешок идеально подходит для ношения всех моделей компактных аудиоплееров.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобство ношения
Наушники с удобным быстросъемным шейным креплением. 15-мм излучатели и мягкие амбушюры обеспечивают удобное, комфортное ношение в течение длительного срока, а сверхмягкий шейный ремешок идеально подходит для ношения всех моделей компактных аудиоплееров.
Удобство ношения
Наушники с удобным быстросъемным шейным креплением. 15-мм излучатели и мягкие амбушюры обеспечивают удобное, комфортное ношение в течение длительного срока, а сверхмягкий шейный ремешок идеально подходит для ношения всех моделей компактных аудиоплееров.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобство ношения
Наушники с удобным быстросъемным шейным креплением. 15-мм излучатели и мягкие амбушюры обеспечивают удобное, комфортное ношение в течение длительного срока, а сверхмягкий шейный ремешок идеально подходит для ношения всех моделей компактных аудиоплееров.
Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм излучатель имеет идеальный размер для прослушивания.
Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.
Быстросъемный шейный ремешок оснащен механизмом безопасности, который при большой нагрузке автоматически размыкается. Это также удобно для съема ремешка.
Простой в использовании быстросъемный крутящийся зажим позволяет быстро и непринужденно закрепить плеер MP3 на шейном ремешке и так же быстро снять его. Зажим нужно просто повернуть — и плеер MP3 снят.
Скользящие зажимы фиксируют кабели вместе, чтобы они лежали аккуратно, не спутывались и не причиняли вреда. Скользящий зажим в середине помогает отрегулировать размер шейного ремешка для дополнительной надежности ношения.
Отверстия для потока воздуха пропускают воздух через акустические системы, что помогает сохранять баланс высоких и низких частот, создавая эффект реалистичного звукового восприятия.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Сверхмягкий ремешок изготовлен из прочного хлопка, дающего ощущение мягкости при прикосновении к коже. Это создает дополнительные приятные ощущения при ношении.
Звук
Подключения
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
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