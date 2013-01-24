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Наушники-вкладыши

SHE3622/00
Общая оценка / 5
  • Bubbles - радуга развлечений! Bubbles - радуга развлечений! Bubbles - радуга развлечений!
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    Наушники-вкладыши

    SHE3622/00
    Общая оценка / 5

    Bubbles - радуга развлечений!

    Наушники Bubbles от Philips - это целая палитра ярких развлечений. Разве это не здорово - наслаждаться любимой музыкой вместе с другом, подключившись к одному MP3 плееру?

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Наушники-вкладыши

    Bubbles - радуга развлечений!

    Наушники Bubbles от Philips - это целая палитра ярких развлечений. Разве это не здорово - наслаждаться любимой музыкой вместе с другом, подключившись к одному MP3 плееру?

    Bubbles - радуга развлечений!

    Наушники Bubbles от Philips - это целая палитра ярких развлечений. Разве это не здорово - наслаждаться любимой музыкой вместе с другом, подключившись к одному MP3 плееру?

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Наушники-вкладыши

    Bubbles - радуга развлечений!

    Наушники Bubbles от Philips - это целая палитра ярких развлечений. Разве это не здорово - наслаждаться любимой музыкой вместе с другом, подключившись к одному MP3 плееру?

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      Bubbles - радуга развлечений!

      Музыка для совместного прослушивания

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

      Сверхмягкие резиновые насадки для комфортного ношения

      Сверхмягкий материал насадок отзывается на малейшее прикосновение и без усилий подстраивается под форму ушной раковины. Никогда еще вкладыши-наушники не были такими удобными.

      совместимость с музыкой i-Phone для прослушивания музыки на телефоне i-Phone

      Разъем наушников 3,5 мм совместим с i-Phone, что позволяет подключить наушники к устройству i-Phone для прослушивания любимой музыки

      Специальный адаптер позволяет совместно прослушивать музыку

      Адаптер позволяет одновременно подключить две пары наушников к одному аудиоисточнику для совместного прослушивания музыки

      Излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

      Мягкий и легкий материал обеспечивает комфорт

      Изготовленные из необычайно мягкого и легкого материала, эти наушники обеспечивают максимальный комфорт при многочасовом прослушивании музыки

      Яркие цвета наушников делают их по-настоящему стильными

      Выберите цвет ушных вкладышей: розовый, зеленый лайм или голубой лед. Уникальная форма (в виде пузырьков) и прозрачный дизайн наушников Bubbles подарят вам еще больше веселья

      Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

      Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами

      Мини-отсек для хранения излишков шнура

      Мини-отсек предназначен для хранения излишков шнура, обеспечивая оптимальный комфорт при ношении. Крючок на слайдере позволяет удобно прикрепить кабель к плееру после того, как вы обмотали его вокруг устройства

      Технические характеристики

      • Звук

        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        медь
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        16 - 22 000  Гц
        Сопротивление
        16  Ом
        Максимальная входная мощность
        100  мВт
        Чувствительность
        108  дБ
        Диаметр излучателя
        13,5  миллиметра
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный

      • Размеры упаковки

        высота
        12,73  см
        ширина
        10,21  см
        Глубина
        3,82  см
        Вес нетто
        0,0216  кг
        Вес брутто
        0,043  кг
        Вес упаковки
        0,0214  кг

      • Внешняя упаковка

        Длина
        55,3  см
        ширина
        28,7  см
        высота
        60,5  см
        Вес нетто
        2,0736  кг
        Вес брутто
        7,7774  кг
        Вес упаковки
        5,7038  кг

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        27,2  см
        ширина
        13,2  см
        высота
        14,2  см
        Вес нетто
        0,1296  кг
        Вес брутто
        0,4203  кг
        Вес упаковки
        0,2907  кг

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