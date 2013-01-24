Мини-отсек для хранения излишков шнура

Мини-отсек предназначен для хранения излишков шнура, обеспечивая оптимальный комфорт при ношении. Крючок на слайдере позволяет удобно прикрепить кабель к плееру после того, как вы обмотали его вокруг устройства