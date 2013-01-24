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Bubbles - радуга развлечений!
Наушники Bubbles от Philips - это целая палитра ярких развлечений. Разве это не здорово - наслаждаться любимой музыкой вместе с другом, подключившись к одному MP3 плееру?
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Bubbles - радуга развлечений!
Наушники Bubbles от Philips - это целая палитра ярких развлечений. Разве это не здорово - наслаждаться любимой музыкой вместе с другом, подключившись к одному MP3 плееру?
Bubbles - радуга развлечений!
Наушники Bubbles от Philips - это целая палитра ярких развлечений. Разве это не здорово - наслаждаться любимой музыкой вместе с другом, подключившись к одному MP3 плееру?
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Bubbles - радуга развлечений!
Наушники Bubbles от Philips - это целая палитра ярких развлечений. Разве это не здорово - наслаждаться любимой музыкой вместе с другом, подключившись к одному MP3 плееру?
Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.
Сверхмягкий материал насадок отзывается на малейшее прикосновение и без усилий подстраивается под форму ушной раковины. Никогда еще вкладыши-наушники не были такими удобными.
Разъем наушников 3,5 мм совместим с i-Phone, что позволяет подключить наушники к устройству i-Phone для прослушивания любимой музыки
Адаптер позволяет одновременно подключить две пары наушников к одному аудиоисточнику для совместного прослушивания музыки
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.
Изготовленные из необычайно мягкого и легкого материала, эти наушники обеспечивают максимальный комфорт при многочасовом прослушивании музыки
Выберите цвет ушных вкладышей: розовый, зеленый лайм или голубой лед. Уникальная форма (в виде пузырьков) и прозрачный дизайн наушников Bubbles подарят вам еще больше веселья
Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами
Мини-отсек предназначен для хранения излишков шнура, обеспечивая оптимальный комфорт при ношении. Крючок на слайдере позволяет удобно прикрепить кабель к плееру после того, как вы обмотали его вокруг устройства
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Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка