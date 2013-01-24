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Наушники-вкладыши

SHE3682/10
Общая оценка / 5
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    Наушники-вкладыши

    SHE3682/10
    Общая оценка / 5

    Музыка в цвете

    Прозрачный корпус позволяет выбирать цвета наушников. Эргономичный дизайн гарантирует максимальный комфорт для ушей. Миниатюрные, но мощные АС обеспечивают чистый звук и сверхмощные басы. Отлично подойдут для длительного прослушивания.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Музыка в цвете

    Прозрачный корпус позволяет выбирать цвета наушников. Эргономичный дизайн гарантирует максимальный комфорт для ушей. Миниатюрные, но мощные АС обеспечивают чистый звук и сверхмощные басы. Отлично подойдут для длительного прослушивания.

    Музыка в цвете

    Прозрачный корпус позволяет выбирать цвета наушников. Эргономичный дизайн гарантирует максимальный комфорт для ушей. Миниатюрные, но мощные АС обеспечивают чистый звук и сверхмощные басы. Отлично подойдут для длительного прослушивания.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Музыка в цвете

    Прозрачный корпус позволяет выбирать цвета наушников. Эргономичный дизайн гарантирует максимальный комфорт для ушей. Миниатюрные, но мощные АС обеспечивают чистый звук и сверхмощные басы. Отлично подойдут для длительного прослушивания.

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      Музыка в цвете

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

      Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

      Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

      Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

      Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

      Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

      Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают идеальное прилегание к уху и комфорт для продолжительного прослушивания музыки.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Удобные гибридные наушники обеспечивают исключительный комфорт

      Мягкая внутренняя и внешняя поверхность наушников создает дополнительный комфорт для длительного прослушивания музыки.

      Ползунок для укладки кабеля

      Миниатюрный ползунок позволяет регулировать длину кабеля и аккуратно хранить его. Передвиньте ползунок к наушникам, чтобы он не спутывался при хранении.

      Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность

      Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.

      Закрытая конструкция блокирует окружающие шумы

      Окружающие звуки отсекаются, а звук из самого наушника ограничивается специальной камерой, что обеспечивает исключительное качество. Это делает наушники идеальным устройством для мониторинга при прослушивании живой музыки или звукозаписи.

      Технические характеристики

      • Внутренняя упаковка

        EAN
        87 12581 53019 8
        Вес брутто
        0,3324  кг
        высота
        6,5  см
        Длина
        30,8  см
        Вес нетто
        0,0636  кг
        Количество потребительских упаковок
        6
        Вес упаковки
        0,2688  кг
        ширина
        11,5  см

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 53022 8
        Вес брутто
        1,58  кг
        высота
        14,7  см
        Длина
        31,6  см
        Вес нетто
        0,2544  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        1,3256  кг
        ширина
        24,3  см

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 52378 7
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Глубина
        3,5  см
        Вес брутто
        0,042  кг
        высота
        17  см
        Вес нетто
        0,0106  кг
        Вес упаковки
        0,0314  кг
        ширина
        5,2  см

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный

      • Звук

        Диапазон частот
        10–23 500  Гц
        Сопротивление
        16  Ом
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Чувствительность
        102  дБ
        Тип
        Динамический

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Насадки
      • Чехол для хранения

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