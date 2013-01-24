Другие продукты в комплекте
- Насадки
- Чехол для хранения
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Музыка в цвете
Прозрачный корпус позволяет выбирать цвета наушников. Эргономичный дизайн гарантирует максимальный комфорт для ушей. Миниатюрные, но мощные АС обеспечивают чистый звук и сверхмощные басы. Отлично подойдут для длительного прослушивания.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Музыка в цвете
Прозрачный корпус позволяет выбирать цвета наушников. Эргономичный дизайн гарантирует максимальный комфорт для ушей. Миниатюрные, но мощные АС обеспечивают чистый звук и сверхмощные басы. Отлично подойдут для длительного прослушивания.
Музыка в цвете
Прозрачный корпус позволяет выбирать цвета наушников. Эргономичный дизайн гарантирует максимальный комфорт для ушей. Миниатюрные, но мощные АС обеспечивают чистый звук и сверхмощные басы. Отлично подойдут для длительного прослушивания.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Музыка в цвете
Прозрачный корпус позволяет выбирать цвета наушников. Эргономичный дизайн гарантирует максимальный комфорт для ушей. Миниатюрные, но мощные АС обеспечивают чистый звук и сверхмощные басы. Отлично подойдут для длительного прослушивания.
В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.
Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.
Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают идеальное прилегание к уху и комфорт для продолжительного прослушивания музыки.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Мягкая внутренняя и внешняя поверхность наушников создает дополнительный комфорт для длительного прослушивания музыки.
Миниатюрный ползунок позволяет регулировать длину кабеля и аккуратно хранить его. Передвиньте ползунок к наушникам, чтобы он не спутывался при хранении.
Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.
Окружающие звуки отсекаются, а звук из самого наушника ограничивается специальной камерой, что обеспечивает исключительное качество. Это делает наушники идеальным устройством для мониторинга при прослушивании живой музыки или звукозаписи.
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Подключения
Звук