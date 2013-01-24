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Наушники-вкладыши

SHE4507/10
Общая оценка / 5
  • Удобство благодаря специальным подушечкам Удобство благодаря специальным подушечкам Удобство благодаря специальным подушечкам
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    Наушники-вкладыши

    SHE4507/10
    Общая оценка / 5

    Удобство благодаря специальным подушечкам

    Эластичные силиконовые наушники, оснащенные накладками с воздушными подушечками, удобно прилегают к уху. Высококачественные наушники-вкладыши с мощными басами имеют регулятор управления громкостью на кабеле и защитный футляр. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 699 руб.

    Наушники-вкладыши

    Удобство благодаря специальным подушечкам

    Эластичные силиконовые наушники, оснащенные накладками с воздушными подушечками, удобно прилегают к уху. Высококачественные наушники-вкладыши с мощными басами имеют регулятор управления громкостью на кабеле и защитный футляр. Узнать обо всех преимуществах

    Удобство благодаря специальным подушечкам

    Эластичные силиконовые наушники, оснащенные накладками с воздушными подушечками, удобно прилегают к уху. Высококачественные наушники-вкладыши с мощными басами имеют регулятор управления громкостью на кабеле и защитный футляр. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 699 руб.

    Наушники-вкладыши

    Удобство благодаря специальным подушечкам

    Эластичные силиконовые наушники, оснащенные накладками с воздушными подушечками, удобно прилегают к уху. Высококачественные наушники-вкладыши с мощными басами имеют регулятор управления громкостью на кабеле и защитный футляр. Узнать обо всех преимуществах

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      Удобство благодаря специальным подушечкам

      Функция Comfort plus предназначена для управления iPod

      • Белый
      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

      Управление iPod на кончиках ваших пальцев

      Благодаря регулятору на кабеле так просто настраивать уровень громкости, переключать дорожки, перематывать записи, включать воспроизведение или паузу на iPod. Управление осуществляется одной рукой - уникальная легкость эксплуатации.

      Насадки с воздушной прокладкой для мягкости и комфорта

      Воздух между накладкой и динамиком снижает давление и придает конструкции дополнительную мягкость.

      Излучатель 13,5 мм обеспечивает удобство при ношении

      Оптимальный размер для комфортного прослушивания, передачи неискаженного звука и наслаждения любимой музыкой.

      Уровень комфорта повышен для использования в течение длительного времени

      Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.

      Двойные отверстия осуществляют баланс высоких и низких частот

      Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.

      Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения

      Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Открытая
        Диапазон частот
        12 - 23 500  Гц
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Сопротивление
        16 Ом
        Максимальная входная мощность
        50 мВт
        Чувствительность
        105 дБ
        Диаметр излучателя
        13,5 мм
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2 м
        Разъем
        3,5 мм стерео
        Покрытие разъема
        Позолоченный, 24 к
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да

      • Внутренняя упаковка

        EAN
        87 12581 55756 0
        Вес брутто
        0,277  кг
        высота
        10,4  см
        Длина
        18,5  см
        Вес нетто
        0,135  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,142  кг
        ширина
        10,5  см

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 55752 2
        Вес брутто
        2,563  кг
        высота
        25  см
        Длина
        39,2  см
        Вес нетто
        1,08  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        1,483  кг
        ширина
        23,2  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        3  см
        EAN
        69 23410 70482 2
        Вес брутто
        0,074  кг
        высота
        17,5  см
        Вес нетто
        0,045  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Вес упаковки
        0,029  кг
        ширина
        9,5  см
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Габариты изделия

        Глубина
        5  см
        высота
        6,5  см
        Вес
        0,045  кг
        ширина
        6,5  см

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