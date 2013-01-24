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Удобство благодаря специальным подушечкам
Эластичные силиконовые наушники, оснащенные накладками с воздушными подушечками, удобно прилегают к уху. Высококачественные наушники-вкладыши с мощными басами имеют регулятор управления громкостью на кабеле и защитный футляр. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобство благодаря специальным подушечкам
Эластичные силиконовые наушники, оснащенные накладками с воздушными подушечками, удобно прилегают к уху. Высококачественные наушники-вкладыши с мощными басами имеют регулятор управления громкостью на кабеле и защитный футляр. Узнать обо всех преимуществах
Удобство благодаря специальным подушечкам
Эластичные силиконовые наушники, оснащенные накладками с воздушными подушечками, удобно прилегают к уху. Высококачественные наушники-вкладыши с мощными басами имеют регулятор управления громкостью на кабеле и защитный футляр. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобство благодаря специальным подушечкам
Эластичные силиконовые наушники, оснащенные накладками с воздушными подушечками, удобно прилегают к уху. Высококачественные наушники-вкладыши с мощными басами имеют регулятор управления громкостью на кабеле и защитный футляр. Узнать обо всех преимуществах
Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.
Благодаря регулятору на кабеле так просто настраивать уровень громкости, переключать дорожки, перематывать записи, включать воспроизведение или паузу на iPod. Управление осуществляется одной рукой - уникальная легкость эксплуатации.
Воздух между накладкой и динамиком снижает давление и придает конструкции дополнительную мягкость.
Оптимальный размер для комфортного прослушивания, передачи неискаженного звука и наслаждения любимой музыкой.
Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.
Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.
Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.
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Комфорт
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия