Улучшенные басы
Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Прорезиненный мягкий корпус с воздушной прокладкой обеспечивает комфортное, плотное прилегание внутри уха. 3 размера сменных подушечек для удобной посадки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Улучшенные басы
Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Прорезиненный мягкий корпус с воздушной прокладкой обеспечивает комфортное, плотное прилегание внутри уха. 3 размера сменных подушечек для удобной посадки. Узнать обо всех преимуществах
Улучшенные басы
Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Прорезиненный мягкий корпус с воздушной прокладкой обеспечивает комфортное, плотное прилегание внутри уха. 3 размера сменных подушечек для удобной посадки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Улучшенные басы
Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Прорезиненный мягкий корпус с воздушной прокладкой обеспечивает комфортное, плотное прилегание внутри уха. 3 размера сменных подушечек для удобной посадки. Узнать обо всех преимуществах
Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм излучатель имеет идеальный размер для прослушивания.
Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.
Воздух между накладкой и динамиком снижает давление и придает конструкции дополнительную мягкость.
Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
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