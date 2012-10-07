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Наушники-вкладыши

SHE4600/00
Общая оценка / 5
  • Улучшенные басы Улучшенные басы Улучшенные басы
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    Наушники-вкладыши

    SHE4600/00
    Общая оценка / 5

    Улучшенные басы

    Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Прорезиненный мягкий корпус с воздушной прокладкой обеспечивает комфортное, плотное прилегание внутри уха. 3 размера сменных подушечек для удобной посадки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Улучшенные басы

    Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Прорезиненный мягкий корпус с воздушной прокладкой обеспечивает комфортное, плотное прилегание внутри уха. 3 размера сменных подушечек для удобной посадки. Узнать обо всех преимуществах

    Улучшенные басы

    Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Прорезиненный мягкий корпус с воздушной прокладкой обеспечивает комфортное, плотное прилегание внутри уха. 3 размера сменных подушечек для удобной посадки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Улучшенные басы

    Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Прорезиненный мягкий корпус с воздушной прокладкой обеспечивает комфортное, плотное прилегание внутри уха. 3 размера сменных подушечек для удобной посадки. Узнать обо всех преимуществах

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      Улучшенные басы

      Удобная посадка благодаря сменным насадкам

      • Черный
      15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

      15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

      Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм излучатель имеет идеальный размер для прослушивания.

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

      Насадки с воздушной прокладкой для мягкости и комфорта

      Воздух между накладкой и динамиком снижает давление и придает конструкции дополнительную мягкость.

      Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

      Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.

      Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

      Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения

      Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Тип магнита
        Неодимовый
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        18 —22 000  Гц
        Сопротивление
        32  Ом
        Максимальная входная мощность
        30  мВт
        Чувствительность
        107  дБ
        Диаметр излучателя
        15  миллиметра
        Тип
        Динамический
        Звуковая катушка
        CCAW

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Никелированный
        Тип кабеля
        медь

      • Размеры упаковки

        высота
        17,3  см
        ширина
        9,5  см
        Глубина
        2,5  см
        Вес нетто
        0,0134  кг
        Вес брутто
        0,0592  кг
        Вес упаковки
        0,0458  кг
        EAN
        69 23410 71659 7
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Макетная
        Глубина
        1,0  (дюймы)
        Вес брутто
        0,131  фунта
        высота
        6,8  (дюймы)
        Вес нетто
        0,030  фунта
        Вес упаковки
        0,101  фунта
        Тип размещения на полке
        Макетная
        ширина
        3,7  (дюймы)

      • Внешняя упаковка

        Длина
        35,8  см
        ширина
        21,5  см
        высота
        18,3  см
        Вес нетто
        0,3216  кг
        Вес брутто
        1,99  кг
        Вес упаковки
        1,6684  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        GTIN
        1 69 23410 71659 4
        Вес брутто
        4,387  фунта
        высота
        7,2  (дюймы)
        Длина
        14,1  (дюймы)
        Вес нетто
        0,709  фунта
        Вес упаковки
        3,678  фунта
        ширина
        8,5  (дюймы)

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        10,5  см
        ширина
        8,8  см
        высота
        16,9  см
        Вес нетто
        0,0402  кг
        Вес брутто
        0,2218  кг
        Вес упаковки
        0,1816  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        GTIN
        2 69 23410 71659 1
        Вес брутто
        0,489  фунта
        высота
        6,7  (дюймы)
        Длина
        4,1  (дюймы)
        Вес нетто
        0,089  фунта
        Вес упаковки
        0,400  фунта
        ширина
        3,5  (дюймы)

      • Габариты изделия

        Глубина
        1,4  см
        Глубина
        0,6  (дюймы)
        высота
        2,5  см
        высота
        1,0  (дюймы)
        Вес
        0,0118  кг
        Вес
        0,026  фунта
        ширина
        0,8  (дюймы)
        ширина
        2  см

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