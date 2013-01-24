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Наушники-вкладыши

SHE7000RD/10
Общая оценка / 5
  • Extra Bass Extra Bass Extra Bass
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    Наушники-вкладыши

    SHE7000RD/10
    Общая оценка / 5

    Extra Bass

    Наушники с мощными микроизлучателями для глубоких басов и четкого звука. Невероятно малый размер этих наушников-вкладышей позволяет с комфортом слушать любимую музыку в течение долгих часов. Специальные ползунки помогут предотвратить спутывание кабелей. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Наушники-вкладыши

    Extra Bass

    Наушники с мощными микроизлучателями для глубоких басов и четкого звука. Невероятно малый размер этих наушников-вкладышей позволяет с комфортом слушать любимую музыку в течение долгих часов. Специальные ползунки помогут предотвратить спутывание кабелей. Узнать обо всех преимуществах

    Extra Bass

    Наушники с мощными микроизлучателями для глубоких басов и четкого звука. Невероятно малый размер этих наушников-вкладышей позволяет с комфортом слушать любимую музыку в течение долгих часов. Специальные ползунки помогут предотвратить спутывание кабелей. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Наушники-вкладыши

    Extra Bass

    Наушники с мощными микроизлучателями для глубоких басов и четкого звука. Невероятно малый размер этих наушников-вкладышей позволяет с комфортом слушать любимую музыку в течение долгих часов. Специальные ползунки помогут предотвратить спутывание кабелей. Узнать обо всех преимуществах

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      Extra Bass

      Компактный дизайн

      • Вкладыши
      • Красные
      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

      Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

      Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

      Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

      Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

      Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

      Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают идеальное прилегание к уху и комфорт для продолжительного прослушивания музыки.

      Система защиты от спутывания

      Система защиты от спутывания

      Во время хранения наушников возникает риск спутывания проводов. Это создает неудобства при хранении и подключении наушников. Просто передвиньте ползунок по направлению к наушникам, чтобы соединить два провода вместе и предотвратить спутывание.

      Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

      Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Технические характеристики

      • Звук

        Диапазон частот
        19–21 000  Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        25 мВт
        Чувствительность
        107 дБ
        Диаметр излучателя
        8,6 мм
        Акустическая система
        Закрытая
        Диафрагма
        ПЭТ
        Тип
        Динамический
        Звуковая катушка
        CCAW

      • Дизайн

        цвет
        Красный

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,1605  кг
        GTIN
        2 69 23410 72020 8
        высота
        10,5  см
        Длина
        18  см
        Вес нетто
        0,036  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,1245  кг
        ширина
        7  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,514  кг
        GTIN
        1 69 23410 72020 1
        высота
        25  см
        Длина
        38  см
        Вес нетто
        0,288  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        1,226  кг
        ширина
        16  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2  см
        EAN
        69 23410 72020 4
        Вес брутто
        0,0445  кг
        высота
        17,5  см
        Вес нетто
        0,012  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Дисплей
        Вес упаковки
        0,0325  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        9,5  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        1,5  см
        высота
        5,5  см
        Вес
        0,012  кг
        ширина
        5  см

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