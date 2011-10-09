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Наушники-вкладыши

SHE7000WT/10
Общая оценка / 5
  • Компактный дизайн Компактный дизайн Компактный дизайн
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    Наушники-вкладыши

    SHE7000WT/10
    Общая оценка / 5

    Компактный дизайн

    Мощные микродинамики для глубоких басов и четкого звука. Невероятно малый размер этих наушников-вкладышей позволяет с комфортом слушать любимую музыку в течение долгих часов. Специальные ползунки помогут предотвратить спутывание кабелей. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Компактный дизайн

    Мощные микродинамики для глубоких басов и четкого звука. Невероятно малый размер этих наушников-вкладышей позволяет с комфортом слушать любимую музыку в течение долгих часов. Специальные ползунки помогут предотвратить спутывание кабелей. Узнать обо всех преимуществах

    Компактный дизайн

    Мощные микродинамики для глубоких басов и четкого звука. Невероятно малый размер этих наушников-вкладышей позволяет с комфортом слушать любимую музыку в течение долгих часов. Специальные ползунки помогут предотвратить спутывание кабелей. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Компактный дизайн

    Мощные микродинамики для глубоких басов и четкого звука. Невероятно малый размер этих наушников-вкладышей позволяет с комфортом слушать любимую музыку в течение долгих часов. Специальные ползунки помогут предотвратить спутывание кабелей. Узнать обо всех преимуществах

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      Компактный дизайн

      • Белый
      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

      Система защиты от спутывания

      Система защиты от спутывания

      Во время хранения наушников возникает риск спутывания проводов. Это создает неудобства при хранении и подключении наушников. Просто передвиньте ползунок по направлению к наушникам, чтобы соединить два провода вместе и предотвратить спутывание.

      Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

      Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

      Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

      Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

      Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

      Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают идеальное прилегание к уху и комфорт для продолжительного прослушивания музыки.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

      Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диапазон частот
        10–23 500  Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        50 мВт
        Чувствительность
        105 дБ
        Диаметр излучателя
        8,6 мм

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  мм
        Покрытие разъема
        Хромированный

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес брутто
        0,1605  кг
        GTIN
        2 69 23410 71007 0
        высота
        10,5  см
        Длина
        18  см
        Вес нетто
        0,036  кг
        Вес упаковки
        0,1245  кг
        ширина
        7  см

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес брутто
        1,514  кг
        GTIN
        1 69 23410 71007 3
        высота
        25  см
        Длина
        38  см
        Вес нетто
        0,288  кг
        Вес упаковки
        1,226  кг
        ширина
        16  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2  см
        высота
        17,5  см
        ширина
        9,5  см
        EAN
        69 23410 71007 6
        Количество изделий в упаковке
        1
        Вес брутто
        0,0445  кг
        Вес нетто
        0,012  кг
        Тип упаковки
        Макетная
        Вес упаковки
        0,0325  кг
        Тип размещения на полке
        Макетная

      • Габариты изделия

        Глубина
        1,5  см
        высота
        5,5  см
        Вес
        0,012  кг
        ширина
        5  см

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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