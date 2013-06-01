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Наушники-вкладыши CitiScape

SHE7055EN/00
Общая оценка / 5
  • Чистое и естественное звучание Чистое и естественное звучание Чистое и естественное звучание
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    Наушники-вкладыши CitiScape

    SHE7055EN/00
    Общая оценка / 5

    Чистое и естественное звучание

    Ритм жизни современных городов вдохновил нас на создание яркой коллекции наушников CitiScape Indies, которая добавит разнообразия в вашу жизнь. Мягкие шумоизолирующие насадки воспроизводят невероятно точный звук, динамичные басы и обеспечивают удобство ношения и полное погружение в любимую музыку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши CitiScape

    Чистое и естественное звучание

    Ритм жизни современных городов вдохновил нас на создание яркой коллекции наушников CitiScape Indies, которая добавит разнообразия в вашу жизнь. Мягкие шумоизолирующие насадки воспроизводят невероятно точный звук, динамичные басы и обеспечивают удобство ношения и полное погружение в любимую музыку. Узнать обо всех преимуществах

    Чистое и естественное звучание

    Ритм жизни современных городов вдохновил нас на создание яркой коллекции наушников CitiScape Indies, которая добавит разнообразия в вашу жизнь. Мягкие шумоизолирующие насадки воспроизводят невероятно точный звук, динамичные басы и обеспечивают удобство ношения и полное погружение в любимую музыку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши CitiScape

    Чистое и естественное звучание

    Ритм жизни современных городов вдохновил нас на создание яркой коллекции наушников CitiScape Indies, которая добавит разнообразия в вашу жизнь. Мягкие шумоизолирующие насадки воспроизводят невероятно точный звук, динамичные басы и обеспечивают удобство ношения и полное погружение в любимую музыку. Узнать обо всех преимуществах

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      Чистое и естественное звучание

      с плоским кабелем с защитой от спутывания

      • Коллекция CitiScape
      • Вкладыши
      • Белый с красным
      Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря встроенному микрофону

      Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря встроенному микрофону

      Благодаря микрофону, встроенному в наушники CitiScape, вы можете без труда переключаться из режима прослушивания музыки в режим разговора. Слушайте музыку — и оставайтесь на связи с теми, кто вам дорог.

      Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

      Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

      Наушники-вкладыши CitiScape поставляются с тремя парами насадок, чтобы они идеально прилегали к вашему уху. Насадки трех размеров (от самых маленьких до больших) имеют стильный дизайн и комфортно сидят в ушах.

      Плоский кабель со слайдером не спутывается

      Плоский кабель со слайдером не спутывается

      Точно настроенные 9-мм излучатели обеспечивает чистый звук и динамичные басы

      Точно настроенные 9-мм излучатели обеспечивает чистый звук и динамичные басы

      Звукоизолирующие насадки не пропускают городской шум

      Звукоизолирующие насадки не пропускают городской шум

      Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность

      Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность наушников: мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диафрагма
        ПЭТ
        Диапазон частот
        19–21 000  Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Тип
        Динамический
        Звуковая катушка
        CCAW
        Чувствительность
        107  дБ
        Диаметр излучателя
        8,6  миллиметра
        Максимальная входная мощность
        25  мВт

      • Дизайн

        цвет
        Белый и красный

      • Подключения

        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)
        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Покрытие разъема
        Хромированный

      • Размеры упаковки

        высота
        17,5  см
        высота
        6,9  (дюймы)
        ширина
        9,5  см
        ширина
        3,7  (дюймы)
        Глубина
        2  см
        Глубина
        0,8  (дюймы)
        Вес нетто
        0,013  кг
        Вес нетто
        0,029  фунта
        Вес брутто
        0,0502  кг
        Вес брутто
        0,111  фунта
        Вес упаковки
        0,0372  кг
        Вес упаковки
        0,082  фунта
        EAN
        69 23410 72025 9
        Тип размещения на полке
        Макетная
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Макетная

      • Внешняя упаковка

        Длина
        38  см
        Длина
        15,0  (дюймы)
        ширина
        16  см
        ширина
        6,3  (дюймы)
        высота
        25  см
        высота
        9,8  (дюймы)
        Вес нетто
        0,312  кг
        Вес нетто
        0,688  фунта
        Вес брутто
        1,73  кг
        Вес брутто
        3,814  фунта
        Вес упаковки
        1,418  кг
        Вес упаковки
        3,126  фунта
        GTIN
        1 69 23410 72025 6
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        18  см
        Длина
        7,1  (дюймы)
        ширина
        7  см
        ширина
        2,8  (дюймы)
        высота
        10,5  см
        высота
        4,1  (дюймы)
        Вес нетто
        0,039  кг
        Вес нетто
        0,086  фунта
        Вес брутто
        0,182  кг
        Вес брутто
        0,401  фунта
        Вес упаковки
        0,143  кг
        Вес упаковки
        0,315  фунта
        GTIN
        2 69 23410 72025 3
        Количество потребительских упаковок
        3

      • Габариты изделия

        ширина
        2,2  см
        ширина
        0,9  (дюймы)
        высота
        2,4  см
        высота
        0,9  (дюймы)
        Глубина
        1,2  см
        Глубина
        0,5  (дюймы)
        Вес
        0,0127  кг
        Вес
        0,028  фунта

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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