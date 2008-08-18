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Вкладыши-наушники

SHE7750/00
Общая оценка / 5
  • Turbo Bass Turbo Bass Turbo Bass
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    Вкладыши-наушники

    SHE7750/00
    Общая оценка / 5

    Turbo Bass

    Высококачественные наушники-вкладыши с насыщенным низкочастотным звучанием

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Вкладыши-наушники

    Turbo Bass

    Высококачественные наушники-вкладыши с насыщенным низкочастотным звучанием

    Turbo Bass

    Высококачественные наушники-вкладыши с насыщенным низкочастотным звучанием

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Вкладыши-наушники

    Turbo Bass

    Высококачественные наушники-вкладыши с насыщенным низкочастотным звучанием

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      Turbo Bass

      Вкладыши-наушники с насыщенным низкочастотным звучанием

      15-мм электроакуст. преобразователь обеспечивает комфорт при ношении

      15-мм электроакуст. преобразователь обеспечивает комфорт при ношении

      Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм электроакустический преобразователь динамика имеет идеальный размер для прослушивания.

      Жесткий и упругий зажим создает крепкое и гибкое соединение

      Жесткий и упругий зажим создает крепкое и гибкое соединение

      Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

      Позолоченный штепсель 24 к для сверхнадежного соединения

      Можно не сомневаться, что ценная золотистая отделка штепселя обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

      Покрытый медью алюминиевый провод улучшает качество звука

      Применение высококачественного покрытого медью алюминиевого провода (CCAW) в голосовой катушке электроакустического преобразователя наушников значительно улучшает качество звука.

      Неодимовый магнит усиливает звучание басов и чувствительность

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

      Система Turbo Bass дает изумительное глубокое и динамичное звучание басов

      Уникальная система волноводов для низких частот 'ускоряет' их, направляя прямо в уши. В результате фантастическое реалистичное и притягивающее звучание.

      Асимметр. система размещения кабелей оставляет провода в стороне

      Простой и в то же время очень эффективный способ размещения проводов, позволяющий прокинуть их сзади за шеей, а не под подбородком.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для наружной эксплуатации

      Идеальная длина кабеля, позволяющая переносить аудиоустройство в нужное Вам место.

      Разделенный кабель обеспечивает удобное подключения пульта ДУ

      Этот стандартный кабель имеет гнездо 3,5 мм на одном конце и 3,5 мм разъем на другом для удлинения кабеля и увеличения свободы передвижения с этими наушниками.

      • Звук

        Акустическая система
        Откр.
        Тип магнита
        Неодимовый
        Голосовая катушка
        CCAW
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Частотный отклик
        8 - 24 000  Гц
        Полное сопротивление
        16 Ом
        Максимальная входная мощность
        50мВт
        Чувствительность
        108 дБ
        Диаметр динамика
        15 мм
        Тип
        Динамический

      • Возможности подключения

        Подключение
        Симметричные
        Длина кабеля
        0,6 м + 0,6 м
        Переходник
        3,5 мм, стерео
        Отделка разъема
        Позолоченный, 24 к
        Тип кабеля
        OFC

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,53  кг
        Высота
        11,3  см
        Длина
        23,3  см
        Вес нетто
        0,372  кг
        Вес упаковки
        0,158  кг
        Ширина
        18,5  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        9,44  кг
        Высота
        48  см
        Длина
        48  см
        Вес нетто
        1,728  кг
        Вес упаковки
        7,712  кг
        Ширина
        40  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,9  см
        Вес брутто
        0,062  кг
        Высота
        22  см
        Вес нетто
        0,018  кг
        Вес упаковки
        ,044  кг
        Ширина
        9,9  см

      Что входит в комплект?

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      Другие продукты в комплекте

      • Разветвитель (черный)

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