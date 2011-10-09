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Наушники-вкладыши

SHE8000WT/10
Общая оценка / 5
1 награда
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    Наушники-вкладыши

    SHE8000WT/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Включите басы!

    Наушники SHE8000WT/10 с высококачественными излучателями малого размера воспроизводят кристально чистый звук с богатыми, глубокими басами. Специальный зажим препятствует выдергиванию кабеля и увеличивает срок его службы. Нескользящее покрытие для удобства ношения. Сверхмягкие гибридные силиконовые насадки для дополнительного комфорта. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Включите басы!

    Наушники SHE8000WT/10 с высококачественными излучателями малого размера воспроизводят кристально чистый звук с богатыми, глубокими басами. Специальный зажим препятствует выдергиванию кабеля и увеличивает срок его службы. Нескользящее покрытие для удобства ношения. Сверхмягкие гибридные силиконовые насадки для дополнительного комфорта. Узнать обо всех преимуществах

    Включите басы!

    Наушники SHE8000WT/10 с высококачественными излучателями малого размера воспроизводят кристально чистый звук с богатыми, глубокими басами. Специальный зажим препятствует выдергиванию кабеля и увеличивает срок его службы. Нескользящее покрытие для удобства ношения. Сверхмягкие гибридные силиконовые насадки для дополнительного комфорта. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Включите басы!

    Наушники SHE8000WT/10 с высококачественными излучателями малого размера воспроизводят кристально чистый звук с богатыми, глубокими басами. Специальный зажим препятствует выдергиванию кабеля и увеличивает срок его службы. Нескользящее покрытие для удобства ношения. Сверхмягкие гибридные силиконовые насадки для дополнительного комфорта. Узнать обо всех преимуществах

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      Включите басы!

      Нескользящее покрытие для удобного ношения

      • Белый
      Воздушные каналы турбо басов для максимально глубоких и насыщенных НЧ

      Воздушные каналы турбо басов для максимально глубоких и насыщенных НЧ

      Отверстия турбо басов оптимизируют поток воздуха для высоконадежного воспроизведения максимально глубоких и насыщенных басов.

      Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

      Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

      Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные шумы, не оказывая давления на ушную раковину.

      Система защиты от спутывания

      Система защиты от спутывания

      Во время хранения наушников возникает риск спутывания проводов. Это создает неудобства при хранении и подключении наушников. Просто передвиньте ползунок по направлению к наушникам, чтобы соединить два провода вместе и предотвратить спутывание.

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Мягкий упругий материал наушников улучшает качество звучания и увеличивает их прочность, а также защищает кабельное соединение от потенциальных повреждений в результате постоянного сгибания и частого контакта наушников с пальцами пользователя при снятии и надевании.

      Исключительная шумоизоляция для качественного звучания при низкой громкости

      Больше не нужно увеличивать громкость в шумных местах. Изогнутый акустический канал и идеально прилегающие наушники-вкладыши существенно снижают фоновый шум, обеспечивая высокое качество звучания при небольшом уровне громкости и сохраняя энергию батареек.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Эргономичная конструкция Angled Acoustic обеспечивает естественное прилегание

      Небольшой наклон в 15 градусов модели Angled Acoustic, основанный на анатомическом строении уха человека, обеспечивает естественное прилегание к ушной раковине и максимальный комфорт.

      • Звук

        Акустическая система
        Полузакрытая
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        8—24 000  Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Тип
        Динамический
        Звуковая катушка
        CCAW
        Чувствительность
        102  дБ
        Диаметр излучателя
        10  миллиметра
        Максимальная входная мощность
        30  мВт

      • Подключения

        Разъем
        3,5 мм стерео
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)
        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Покрытие разъема
        Позолоченный

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