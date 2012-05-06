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Гарнитура с наушниками-вкладышами

SHE8005/00
Общая оценка / 5
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    Гарнитура с наушниками-вкладышами

    SHE8005/00
    Общая оценка / 5

    Включите басы!

    Наушники SHE8005/00 с высококачественными излучателями малого размера воспроизводят кристально чистый звук с богатыми, глубокими басами. Специальный зажим препятствует выдергиванию кабеля и увеличивает его срок службы. Нескользящее покрытие для удобства ношения. Сверхмягкие гибридные силиконовые насадки для дополнительного комфорта. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Гарнитура с наушниками-вкладышами

    Включите басы!

    Наушники SHE8005/00 с высококачественными излучателями малого размера воспроизводят кристально чистый звук с богатыми, глубокими басами. Специальный зажим препятствует выдергиванию кабеля и увеличивает его срок службы. Нескользящее покрытие для удобства ношения. Сверхмягкие гибридные силиконовые насадки для дополнительного комфорта. Узнать обо всех преимуществах

    Включите басы!

    Наушники SHE8005/00 с высококачественными излучателями малого размера воспроизводят кристально чистый звук с богатыми, глубокими басами. Специальный зажим препятствует выдергиванию кабеля и увеличивает его срок службы. Нескользящее покрытие для удобства ношения. Сверхмягкие гибридные силиконовые насадки для дополнительного комфорта. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Гарнитура с наушниками-вкладышами

    Включите басы!

    Наушники SHE8005/00 с высококачественными излучателями малого размера воспроизводят кристально чистый звук с богатыми, глубокими басами. Специальный зажим препятствует выдергиванию кабеля и увеличивает его срок службы. Нескользящее покрытие для удобства ношения. Сверхмягкие гибридные силиконовые насадки для дополнительного комфорта. Узнать обо всех преимуществах

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      Для мобильного телефона с регулировкой громкости

      • Черный
      Управление громкостью и вызовами

      Управление громкостью и вызовами

      Хотите поменять громкость? Принять или отклонить вызов? Этими функциями можно управлять с помощью пульта. Управляйте телефоном через гарнитуру, не вынимая его из кармана!

      Воздушные каналы турбо басов для максимально глубоких и насыщенных НЧ

      Воздушные каналы турбо басов для максимально глубоких и насыщенных НЧ

      Отверстия турбо басов оптимизируют поток воздуха для высоконадежного воспроизведения максимально глубоких и насыщенных басов.

      Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

      Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

      Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные шумы, не оказывая давления на ушную раковину.

      Система защиты от спутывания

      Система защиты от спутывания

      Во время хранения наушников возникает риск спутывания проводов. Это создает неудобства при хранении и подключении наушников. Просто передвиньте ползунок по направлению к наушникам, чтобы соединить два провода вместе и предотвратить спутывание.

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Мягкий упругий материал наушников улучшает качество звучания и увеличивает их прочность, а также защищает кабельное соединение от потенциальных повреждений в результате постоянного сгибания и частого контакта наушников с пальцами пользователя при снятии и надевании.

      Чувствительный и стильный микрофон для четкой передачи голоса

      Чувствительный и стильный микрофон для четкой передачи голоса

      Дополнительный 3,5 мм штекер для Nokia, Sony Ericsson, Samsung

      Дополнительный 3,5 мм стереоразъем для Nokia, Sony Ericsson и Samsung

      Изогнутый акустический канал точно направляет звук

      Изогнутый акустический канал спроектирован в соответствии с формой ушного канала, чтобы звуковые волны, достигая барабанной перепонки, сохраняли наивысшее качество

      Исключительная шумоизоляция для качественного звучания при низкой громкости

      Больше не нужно увеличивать громкость в шумных местах. Изогнутый акустический канал и идеально прилегающие наушники-вкладыши существенно снижают фоновый шум, обеспечивая высокое качество звучания при небольшом уровне громкости и сохраняя энергию батареек.

      Эргономичная конструкция Angled Acoustic обеспечивает естественное прилегание

      Небольшой наклон в 15 градусов модели Angled Acoustic, основанный на анатомическом строении уха человека, обеспечивает естественное прилегание к ушной раковине и максимальный комфорт.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      • Габариты изделия

        Вес
        0,0135  кг
        Вес
        0,030  фунта
        Глубина
        1,2  см
        Глубина
        0,5  дюйма
        высота
        2,2  см
        высота
        0,9  дюйма
        ширина
        2,15  см
        ширина
        0,8  дюйма

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        10–23 500  Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Тип
        Динамический
        Звуковая катушка
        CCAW
        Чувствительность
        100  дБ
        Диаметр излучателя
        10  мм
        Максимальная входная мощность
        15  мВт

      • Подключения

        Разъем
        3,5 мм стерео
        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Подходит для:
        Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)
        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Покрытие разъема
        Позолоченный

      • Функции управления

        Регулировка громкости
        Да

      • Размеры упаковки

        Тип размещения на полке
        Макетная
        высота
        15  см
        ширина
        9,5  см
        Глубина
        2,5  см
        Вес нетто
        0,0144  кг
        Вес брутто
        0,05291  кг
        Вес упаковки
        0,03851  кг
        EAN
        69 23410 71469 2
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Макетная
        Глубина
        1,0  дюйма
        Вес брутто
        0,117  фунта
        высота
        5,9  дюйма
        Вес нетто
        0,032  фунта
        Вес упаковки
        0,085  фунта
        ширина
        3,7  дюйма

      • Внешняя упаковка

        Длина
        37  см
        ширина
        22  см
        высота
        18,7  см
        Вес нетто
        0,3456  кг
        Вес брутто
        1,813  кг
        Вес упаковки
        1,4674  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес брутто
        3,997  фунта
        GTIN
        1 69 23410 71469 9
        высота
        7,4  дюйма
        Длина
        14,6  дюйма
        Вес нетто
        0,762  фунта
        Вес упаковки
        3,235  фунта
        ширина
        8,7  дюйма

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        17,4  см
        ширина
        8,5  см
        высота
        17  см
        Вес нетто
        0,0864  кг
        Вес брутто
        0,4069  кг
        Вес упаковки
        0,3205  кг
        Количество потребительских упаковок
        6
        Вес брутто
        0,897  фунта
        GTIN
        2 69 23410 71469 6
        высота
        6,7  дюйма
        Длина
        6,9  дюйма
        Вес нетто
        0,190  фунта
        Вес упаковки
        0,707  фунта
        ширина
        3,3  дюйма

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