Другие продукты в комплекте
- Накладки трех размеров
- Футляр
Extra Bass
Наушники-вкладыши с чистым звуком высшего качества. Крохотные высококачественные динамики и 3 размера сменных накладок обеспечивают плотность прилегания к уху, что препятствует проникновению внешнего шума. Возможность выбора размера сменных накладок обеспечивает дополнительный комфорт. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Extra Bass
Наушники-вкладыши с чистым звуком высшего качества. Крохотные высококачественные динамики и 3 размера сменных накладок обеспечивают плотность прилегания к уху, что препятствует проникновению внешнего шума. Возможность выбора размера сменных накладок обеспечивает дополнительный комфорт. Узнать обо всех преимуществах
Extra Bass
Наушники-вкладыши с чистым звуком высшего качества. Крохотные высококачественные динамики и 3 размера сменных накладок обеспечивают плотность прилегания к уху, что препятствует проникновению внешнего шума. Возможность выбора размера сменных накладок обеспечивает дополнительный комфорт. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Extra Bass
Наушники-вкладыши с чистым звуком высшего качества. Крохотные высококачественные динамики и 3 размера сменных накладок обеспечивают плотность прилегания к уху, что препятствует проникновению внешнего шума. Возможность выбора размера сменных накладок обеспечивает дополнительный комфорт. Узнать обо всех преимуществах
В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.
Мягкое, плотное прилегание к ушам исключает нежелательные фоновые звуки, портящие удовольствие от прослушивания любимой музыки. Это означает, что вы можете наслаждаться превосходным звучанием при низкой громкости, увеличивая тем самым срок службы батареек.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.
Простой и в то же время очень эффективный способ размещения проводов, позволяющий прокинуть их сзади за шеей, а не под подбородком.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
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