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Наушники-вкладыши

SHE8500/00
Общая оценка / 5
  • Extra Bass Extra Bass Extra Bass
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    Наушники-вкладыши

    SHE8500/00
    Общая оценка / 5

    Extra Bass

    Наушники-вкладыши с чистым звуком высшего качества. Крохотные высококачественные динамики и 3 размера сменных накладок обеспечивают плотность прилегания к уху, что препятствует проникновению внешнего шума. Возможность выбора размера сменных накладок обеспечивает дополнительный комфорт. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Extra Bass

    Наушники-вкладыши с чистым звуком высшего качества. Крохотные высококачественные динамики и 3 размера сменных накладок обеспечивают плотность прилегания к уху, что препятствует проникновению внешнего шума. Возможность выбора размера сменных накладок обеспечивает дополнительный комфорт. Узнать обо всех преимуществах

    Extra Bass

    Наушники-вкладыши с чистым звуком высшего качества. Крохотные высококачественные динамики и 3 размера сменных накладок обеспечивают плотность прилегания к уху, что препятствует проникновению внешнего шума. Возможность выбора размера сменных накладок обеспечивает дополнительный комфорт. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Extra Bass

    Наушники-вкладыши с чистым звуком высшего качества. Крохотные высококачественные динамики и 3 размера сменных накладок обеспечивают плотность прилегания к уху, что препятствует проникновению внешнего шума. Возможность выбора размера сменных накладок обеспечивает дополнительный комфорт. Узнать обо всех преимуществах

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      Extra Bass

      Шумоизоляция

      • Шумоизоляция
      3 сменные резиновые насадки для идеального прилегания к уху

      3 сменные резиновые насадки для идеального прилегания к уху

      В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

      Шумоизоляционная конструкция для оптимизации звучания при низкой громкости

      Мягкое, плотное прилегание к ушам исключает нежелательные фоновые звуки, портящие удовольствие от прослушивания любимой музыки. Это означает, что вы можете наслаждаться превосходным звучанием при низкой громкости, увеличивая тем самым срок службы батареек.

      Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

      Наушники эргономичной формы повышают комфорт пользователя

      Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.

      Ассимметр. система размещения кабелей оставляет провода в стороне

      Простой и в то же время очень эффективный способ размещения проводов, позволяющий прокинуть их сзади за шеей, а не под подбородком.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      • Звук

        Акустическая система
        Полузакрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        Медь
        Диафрагма
        ПЭТ
        Сопротивление
        16  Ом
        Максимальная входная мощность
        30  мВт
        Чувствительность
        102  дБ
        Диаметр излучателя
        10  миллиметра
        Тип
        Динамический
        Диапазон частот
        8–24 500  Гц

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, асимметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      Что входит в комплект?

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      Другие продукты в комплекте

      • Накладки трех размеров
      • Футляр

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