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Кристально чистый звук
Модные тенденции городских жителей отражены в дизайне CitiScape Jetts с плоским кабелем с графическим принтом. Точно настроенные 9-мм излучатели воспроизводят четкий звук и насыщенные басы, а эргономичные звуковые трубки и удобные мягкие насадки обеспечивают комфорт при прослушивании. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кристально чистый звук
Модные тенденции городских жителей отражены в дизайне CitiScape Jetts с плоским кабелем с графическим принтом. Точно настроенные 9-мм излучатели воспроизводят четкий звук и насыщенные басы, а эргономичные звуковые трубки и удобные мягкие насадки обеспечивают комфорт при прослушивании. Узнать обо всех преимуществах
Кристально чистый звук
Модные тенденции городских жителей отражены в дизайне CitiScape Jetts с плоским кабелем с графическим принтом. Точно настроенные 9-мм излучатели воспроизводят четкий звук и насыщенные басы, а эргономичные звуковые трубки и удобные мягкие насадки обеспечивают комфорт при прослушивании. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кристально чистый звук
Модные тенденции городских жителей отражены в дизайне CitiScape Jetts с плоским кабелем с графическим принтом. Точно настроенные 9-мм излучатели воспроизводят четкий звук и насыщенные басы, а эргономичные звуковые трубки и удобные мягкие насадки обеспечивают комфорт при прослушивании. Узнать обо всех преимуществах
Наушники-вкладыши CitiScape поставляются с тремя парами насадок, чтобы они идеально прилегали к вашему уху. Насадки трех размеров (от самых маленьких до больших) имеют стильный дизайн и комфортно сидят в ушах.
Эргономичная овальная форма звуковых трубок, разработанная в результате обширных исследований и подходящая для любого уха, обеспечивает оптимальный комфорт при ношении.
Погрузитесь в мир естественного, кристально чистого звучания благодаря точно настроенным 9-мм излучателям. Тщательно сконструированные наушники-вкладыши CitiScape обеспечивают кристально чистое звучание вашей любимой музыки.
Звукоизолирующие насадки не пропускают внешний шум, чтобы вы могли с удовольствием погрузиться в музыку.
Акустическая камера сконструирована так, чтобы звуковые волны могли свободно проходить через пространство максимального размера, благодаря чему звучание становится намного более динамичным.
Для продления срока службы соединение между кабелем и корпусом наушников защищено мягкой прорезиненной прокладкой, которая предотвращает возможные повреждения из-за частого сгибания.
Плоский неспутывающийся кабель с графическим принтом — это модно и практично.
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Размеры упаковки
Габариты изделия