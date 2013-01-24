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Наушники

SHE9050WT/00
Общая оценка / 5
  • Кристально чистый звук Кристально чистый звук Кристально чистый звук
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    Наушники

    SHE9050WT/00
    Общая оценка / 5

    Кристально чистый звук

    Модные тенденции городских жителей отражены в дизайне CitiScape Jetts с плоским кабелем с графическим принтом. Точно настроенные 9-мм излучатели воспроизводят четкий звук и насыщенные басы, а эргономичные звуковые трубки и удобные мягкие насадки обеспечивают комфорт при прослушивании. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники

    Кристально чистый звук

    Модные тенденции городских жителей отражены в дизайне CitiScape Jetts с плоским кабелем с графическим принтом. Точно настроенные 9-мм излучатели воспроизводят четкий звук и насыщенные басы, а эргономичные звуковые трубки и удобные мягкие насадки обеспечивают комфорт при прослушивании. Узнать обо всех преимуществах

    Кристально чистый звук

    Модные тенденции городских жителей отражены в дизайне CitiScape Jetts с плоским кабелем с графическим принтом. Точно настроенные 9-мм излучатели воспроизводят четкий звук и насыщенные басы, а эргономичные звуковые трубки и удобные мягкие насадки обеспечивают комфорт при прослушивании. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники

    Кристально чистый звук

    Модные тенденции городских жителей отражены в дизайне CitiScape Jetts с плоским кабелем с графическим принтом. Точно настроенные 9-мм излучатели воспроизводят четкий звук и насыщенные басы, а эргономичные звуковые трубки и удобные мягкие насадки обеспечивают комфорт при прослушивании. Узнать обо всех преимуществах

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      Кристально чистый звук

      Плоский кабель с графическим принтом и акустическая камера

      • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Вкладыши
      • мягкие накладки
      • Плоский кабель
      Три пары накладок на выбор для идеального прилегания

      Три пары накладок на выбор для идеального прилегания

      Наушники-вкладыши CitiScape поставляются с тремя парами насадок, чтобы они идеально прилегали к вашему уху. Насадки трех размеров (от самых маленьких до больших) имеют стильный дизайн и комфортно сидят в ушах.

      Эргономичные овальные звуковые трубки для комфортной посадки

      Эргономичные овальные звуковые трубки для комфортной посадки

      Эргономичная овальная форма звуковых трубок, разработанная в результате обширных исследований и подходящая для любого уха, обеспечивает оптимальный комфорт при ношении.

      Точно настроенные 9-мм излучатели премиум-класса для четкого звука

      Точно настроенные 9-мм излучатели премиум-класса для четкого звука

      Погрузитесь в мир естественного, кристально чистого звучания благодаря точно настроенным 9-мм излучателям. Тщательно сконструированные наушники-вкладыши CitiScape обеспечивают кристально чистое звучание вашей любимой музыки.

      Звукоизолирующие насадки не пропускают городской шум

      Звукоизолирующие насадки не пропускают городской шум

      Звукоизолирующие насадки не пропускают внешний шум, чтобы вы могли с удовольствием погрузиться в музыку.

      Акустическая камера для улучшенного воспроизведения басов

      Акустическая камера сконструирована так, чтобы звуковые волны могли свободно проходить через пространство максимального размера, благодаря чему звучание становится намного более динамичным.

      Прорезиненный сгиб кабеля повышает прочность

      Для продления срока службы соединение между кабелем и корпусом наушников защищено мягкой прорезиненной прокладкой, которая предотвращает возможные повреждения из-за частого сгибания.

      Неспутывающийся плоский кабель с графическим принтом

      Плоский неспутывающийся кабель с графическим принтом — это модно и практично.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Полузакрытая
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        6—25 000  Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Тип
        Динамический
        Звуковая катушка
        CCAW
        Чувствительность
        108  дБ
        Диаметр излучателя
        8,6  миллиметра
        Максимальная входная мощность
        30  мВт

      • Дизайн

        цвет
        Белый

      • Подключения

        Разъем
        3,5 мм стерео
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)
        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Покрытие разъема
        Позолоченный

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,2341  кг
        GTIN
        2 69 23410 72281 3
        высота
        10,5  см
        Длина
        18  см
        Вес нетто
        0,0519  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,1822  кг
        ширина
        8,6  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        2,11  кг
        GTIN
        1 69 23410 72281 6
        высота
        18,6  см
        Длина
        38  см
        Вес нетто
        0,4152  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        1,6948  кг
        ширина
        22  см

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба
        Глубина
        2,7  см
        EAN
        69 23410 72281 9
        Вес брутто
        0,0613  кг
        высота
        17,5  см
        Вес нетто
        0,0173  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Вес упаковки
        0,044  кг
        ширина
        9,5  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        1,25  см
        высота
        2,2  см
        Вес
        0,0146  кг
        ширина
        2,1  см

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