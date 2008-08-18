Другие продукты в комплекте
- Накладки трех размеров
- Футляр
- Фиксатор
- Разветвитель (черный)
Невероятное звучание
Погрузитесь в удивительное звучание SHE 9500. Благодаря плотному прилеганию к ушам и мощным излучателям с неодимовыми магнитами эти наушники-вкладыши подарят вам наслаждение от звучания самого лучшего качества, какое только возможно.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятное звучание
Погрузитесь в удивительное звучание SHE 9500. Благодаря плотному прилеганию к ушам и мощным излучателям с неодимовыми магнитами эти наушники-вкладыши подарят вам наслаждение от звучания самого лучшего качества, какое только возможно.
Невероятное звучание
Погрузитесь в удивительное звучание SHE 9500. Благодаря плотному прилеганию к ушам и мощным излучателям с неодимовыми магнитами эти наушники-вкладыши подарят вам наслаждение от звучания самого лучшего качества, какое только возможно.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятное звучание
Погрузитесь в удивительное звучание SHE 9500. Благодаря плотному прилеганию к ушам и мощным излучателям с неодимовыми магнитами эти наушники-вкладыши подарят вам наслаждение от звучания самого лучшего качества, какое только возможно.
В комплект входит 3 пары резиновых накладок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.
Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.
Мягкое, плотное прилегание к ушам исключает нежелательные фоновые звуки, портящие удовольствие от прослушивания любимой музыки. Это означает, что вы можете наслаждаться превосходным звучанием при низкой громкости, увеличивая тем самым срок службы батареек.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Применение высококачественного покрытого медью алюминиевого провода (CCAW) в голосовой катушке излучателя наушников значительно улучшает качество звука.
Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.
Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.
Простой и в то же время очень эффективный способ размещения проводов, позволяющий прокинуть их сзади за шеей, а не под подбородком.
Сверхмягкий материал накладок отзывается на малейшее прикосновение и без усилий подстраивается под форму ушной раковины. Никогда еще вкладыши-наушники не были такими удобными.
Данная сумка облегчает уход за наушниками и позволяет сохранить шнур от спутывания, когда наушники не используются.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Этот стандартный кабель имеет гнездо 3,5 мм на одном конце и 3,5 мм разъем на другом для удлинения кабеля и увеличения свободы передвижения с этими наушниками.
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Внешняя упаковка
Размеры упаковки
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