Ключевые слова для поиска

1

Наушники-вкладыши

SHE9500/00
Общая оценка / 5
  • Невероятное звучание Невероятное звучание Невероятное звучание
    -{discount-value}

    Наушники-вкладыши

    SHE9500/00
    Общая оценка / 5

    Невероятное звучание

    Погрузитесь в удивительное звучание SHE 9500. Благодаря плотному прилеганию к ушам и мощным излучателям с неодимовыми магнитами эти наушники-вкладыши подарят вам наслаждение от звучания самого лучшего качества, какое только возможно.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Невероятное звучание

    Погрузитесь в удивительное звучание SHE 9500. Благодаря плотному прилеганию к ушам и мощным излучателям с неодимовыми магнитами эти наушники-вкладыши подарят вам наслаждение от звучания самого лучшего качества, какое только возможно.

    Невероятное звучание

    Погрузитесь в удивительное звучание SHE 9500. Благодаря плотному прилеганию к ушам и мощным излучателям с неодимовыми магнитами эти наушники-вкладыши подарят вам наслаждение от звучания самого лучшего качества, какое только возможно.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Невероятное звучание

    Погрузитесь в удивительное звучание SHE 9500. Благодаря плотному прилеганию к ушам и мощным излучателям с неодимовыми магнитами эти наушники-вкладыши подарят вам наслаждение от звучания самого лучшего качества, какое только возможно.

    Похожие продукты

    Смотреть все

      Невероятное звучание

      Сменные накладки 3-х разных размеров

      3 пары сменных резиновых накладок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      3 пары сменных резиновых накладок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      В комплект входит 3 пары резиновых накладок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

      Шумоизоляционная конструкция для оптимизации звучания при низкой громкости

      Мягкое, плотное прилегание к ушам исключает нежелательные фоновые звуки, портящие удовольствие от прослушивания любимой музыки. Это означает, что вы можете наслаждаться превосходным звучанием при низкой громкости, увеличивая тем самым срок службы батареек.

      Неодимовый магнит усиливает звучание басов и чувствительность

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

      Покрытый медью алюминиевый провод улучшает качество звука

      Применение высококачественного покрытого медью алюминиевого провода (CCAW) в голосовой катушке излучателя наушников значительно улучшает качество звука.

      Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения

      Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

      Наушники эргономичной формы повышают комфорт пользователя

      Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.

      Ассимметр. система размещения кабелей оставляет провода в стороне

      Простой и в то же время очень эффективный способ размещения проводов, позволяющий прокинуть их сзади за шеей, а не под подбородком.

      Сверхмягкие резиновые накладки для комфортного ношения

      Сверхмягкий материал накладок отзывается на малейшее прикосновение и без усилий подстраивается под форму ушной раковины. Никогда еще вкладыши-наушники не были такими удобными.

      Защитный футляр для транспортировки наушников, когда они не используются

      Данная сумка облегчает уход за наушниками и позволяет сохранить шнур от спутывания, когда наушники не используются.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Разделенный кабель обеспечивает удобное подключения пульта ДУ

      Этот стандартный кабель имеет гнездо 3,5 мм на одном конце и 3,5 мм разъем на другом для удлинения кабеля и увеличения свободы передвижения с этими наушниками.

      • Звук

        Акустическая система
        Открытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        6 - 23 500  Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Максимальная входная мощность
        50 мВт
        Чувствительность
        102 дБ
        Диаметр излучателя
        10 мм
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Симметричные
        Длина кабеля
        0,6 м + 0,6 м
        Муфта
        3,5 мм стерео
        Покрытие разъема
        Позолоченный, 24 к
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Аксессуары

        Чехол для хранения
        Да
        Удлинительный кабель
        Да

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,572  кг
        Высота
        11,3  см
        Длина
        23,3  см
        Вес нетто
        0,414  кг
        Вес упаковки
        0,158  кг
        Ширина
        18,5  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        10,397  кг
        Высота
        49,2  см
        Длина
        48,8  см
        Вес нетто
        9,144  кг
        Вес упаковки
        1,253  кг
        Ширина
        39,8  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        3  см
        Вес брутто
        0,069  кг
        Высота
        22  см
        Вес нетто
        ,022  кг
        Вес упаковки
        0,047  кг
        Ширина
        10  см

      Что входит в комплект?

      Packaging photograph - highres 1447x756

      Другие продукты в комплекте

      • Накладки трех размеров
      • Футляр
      • Фиксатор
      • Разветвитель (черный)

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. Все права защищены.

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.