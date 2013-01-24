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Наушники-вкладыши

SHE9501/00
Общая оценка / 5
  • Превосходный звук Превосходный звук Превосходный звук
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    Наушники-вкладыши

    SHE9501/00
    Общая оценка / 5

    Превосходный звук

    Наушники-вкладыши с чистым звуком высшего качества. Крохотные излучатели и 3 размера сменных накладок обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука. Возможность выбора размера сменных накладок обеспечивает дополнительный комфорт.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Наушники-вкладыши

    Превосходный звук

    Наушники-вкладыши с чистым звуком высшего качества. Крохотные излучатели и 3 размера сменных накладок обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука. Возможность выбора размера сменных накладок обеспечивает дополнительный комфорт.

    Превосходный звук

    Наушники-вкладыши с чистым звуком высшего качества. Крохотные излучатели и 3 размера сменных накладок обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука. Возможность выбора размера сменных накладок обеспечивает дополнительный комфорт.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Наушники-вкладыши

    Превосходный звук

    Наушники-вкладыши с чистым звуком высшего качества. Крохотные излучатели и 3 размера сменных накладок обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука. Возможность выбора размера сменных накладок обеспечивает дополнительный комфорт.

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      Превосходный звук

      Сменные накладки 3-х разных размеров

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

      Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

      Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

      Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

      Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения

      Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

      Сверхмягкие резиновые насадки для комфортного ношения

      Сверхмягкий материал насадок отзывается на малейшее прикосновение и без усилий подстраивается под форму ушной раковины. Никогда еще вкладыши-наушники не были такими удобными.

      Наушники эргономичной формы повышают комфорт пользователя

      Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.

      Ассимметр. система размещения кабелей оставляет провода в стороне

      Простой и в то же время очень эффективный способ размещения проводов, позволяющий прокинуть их сзади за шеей, а не под подбородком.

      Защитный футляр для транспортировки наушников, когда они не используются

      Данная сумка облегчает уход за наушниками и позволяет сохранить шнур от спутывания, когда наушники не используются.

      Разделенный кабель обеспечивает удобное подключения пульта ДУ

      Этот стандартный кабель имеет гнездо 3,5 мм на одном конце и 3,5 мм разъем на другом для удлинения кабеля и увеличения свободы передвижения с этими наушниками.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        6 - 23 500  Гц
        Сопротивление
        16  Ом
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Чувствительность
        102  дБ
        Диаметр излучателя
        10  миллиметра
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, асимметричное
        Длина кабеля
        0,6 м + 0,6 м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Позолоченный
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Аксессуары

        В комплекте
        Чехол для транспортировки
        Удлинительный кабель
        1,2  м

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,572  кг
        высота
        11,3  см
        Длина
        23,3  см
        Вес нетто
        0,132  кг
        Вес упаковки
        0,44  кг
        ширина
        18,5  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        9,92  кг
        высота
        48  см
        Длина
        47.7  см
        Вес нетто
        2,112  кг
        Вес упаковки
        7,808  кг
        ширина
        40  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        3  см
        Вес брутто
        0,069  кг
        высота
        22  см
        Вес нетто
        ,022  кг
        Вес упаковки
        0,047  кг
        ширина
        10  см

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • 3 пары ушных вкладышей (S,M,L)
      • Разветвитель (белый)
      • Футляр
      • Фиксатор

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