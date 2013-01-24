Другие продукты в комплекте
- 3 пары ушных вкладышей (S,M,L)
- Разветвитель (белый)
- Футляр
- Фиксатор
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Превосходный звук
Наушники-вкладыши с чистым звуком высшего качества. Крохотные излучатели и 3 размера сменных накладок обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука. Возможность выбора размера сменных накладок обеспечивает дополнительный комфорт.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходный звук
Наушники-вкладыши с чистым звуком высшего качества. Крохотные излучатели и 3 размера сменных накладок обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука. Возможность выбора размера сменных накладок обеспечивает дополнительный комфорт.
Превосходный звук
Наушники-вкладыши с чистым звуком высшего качества. Крохотные излучатели и 3 размера сменных накладок обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука. Возможность выбора размера сменных накладок обеспечивает дополнительный комфорт.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходный звук
Наушники-вкладыши с чистым звуком высшего качества. Крохотные излучатели и 3 размера сменных накладок обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука. Возможность выбора размера сменных накладок обеспечивает дополнительный комфорт.
В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.
Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.
Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.
Сверхмягкий материал насадок отзывается на малейшее прикосновение и без усилий подстраивается под форму ушной раковины. Никогда еще вкладыши-наушники не были такими удобными.
Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.
Простой и в то же время очень эффективный способ размещения проводов, позволяющий прокинуть их сзади за шеей, а не под подбородком.
Данная сумка облегчает уход за наушниками и позволяет сохранить шнур от спутывания, когда наушники не используются.
Этот стандартный кабель имеет гнездо 3,5 мм на одном конце и 3,5 мм разъем на другом для удлинения кабеля и увеличения свободы передвижения с этими наушниками.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
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Подключения
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Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки