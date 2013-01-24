Разделенный кабель обеспечивает удобное подключения пульта ДУ

Этот стандартный кабель имеет гнездо 3,5 мм на одном конце и 3,5 мм разъем на другом для удлинения кабеля и увеличения свободы передвижения с этими наушниками.