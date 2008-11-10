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Наушники-вкладыши

SHE9550/00
Общая оценка / 5
  • Насыщенные басы Насыщенные басы Насыщенные басы
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    Наушники-вкладыши

    SHE9550/00
    Общая оценка / 5

    Насыщенные басы

    Форма передних акустических клапанов создает глубокий и мощный бас, а конструкция Angled Аcoustics обеспечивает полный комфорт. Приспособление для сматывания шнура (входит в комплект) поможет закрепить устройство на сумке или ремне.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Насыщенные басы

    Форма передних акустических клапанов создает глубокий и мощный бас, а конструкция Angled Аcoustics обеспечивает полный комфорт. Приспособление для сматывания шнура (входит в комплект) поможет закрепить устройство на сумке или ремне.

    Насыщенные басы

    Форма передних акустических клапанов создает глубокий и мощный бас, а конструкция Angled Аcoustics обеспечивает полный комфорт. Приспособление для сматывания шнура (входит в комплект) поможет закрепить устройство на сумке или ремне.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Насыщенные басы

    Форма передних акустических клапанов создает глубокий и мощный бас, а конструкция Angled Аcoustics обеспечивает полный комфорт. Приспособление для сматывания шнура (входит в комплект) поможет закрепить устройство на сумке или ремне.

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      Насыщенные басы

      Глубокое, мощное звучание

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Мягкий упругий материал наушников улучшает качество звучания и увеличивает их прочность, а также защищает кабельное соединение от потенциальных повреждений в результате постоянного сгибания и частого контакта наушников с пальцами пользователя при снятии и надевании.

      Устройство сматывания кабеля упрощает хранение и регулировку длины кабеля

      Удобное устройство для хранения и регулировки длины провода. К нему также можно прикрепить наушники.

      Изогнутый акустический канал точно направляет звук

      Изогнутый акустический канал спроектирован в соответствии с формой ушного канала, чтобы звуковые волны, достигая барабанной перепонки, сохраняли наивысшее качество

      Исключительная шумоизоляция для качественного звучания при низкой громкости

      Больше не нужно увеличивать громкость в шумных местах. Изогнутый акустический канал и идеально прилегающие наушники-вкладыши существенно снижают фоновый шум, обеспечивая высокое качество звучания при небольшом уровне громкости и сохраняя энергию батареек.

      Эргономичная конструкция Angled Acoustic обеспечивает естественное прилегание

      Небольшой наклон в 15 градусов модели Angled Acoustic, основанный на анатомическом строении уха человека, обеспечивает естественное прилегание к ушной раковине и максимальный комфорт.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Сверхмягкие силиконовые накладки 3-х размеров обеспечивают идеальное прилегание

      Наличие трех размеров (маленький, средний, большой) сменных накладок позволяет подобрать подходящие накладки для каждого пользователя. Изготовленные из сверхмягкого силикона, они обеспечивают максимальный комфорт при длительном прослушивании.

      Мягкие силиконовые подушечки обеспечивают комфортную посадку в ушах

      Мягкие силиконовые подушечки обеспечивают комфортную посадку в ушах и удобство при ношении в течение нескольких часов

      Акустический клапан регулирует низкие частоты, создавая глубокие и чистые басы

      Акустический клапан — это небольшое отверстие в наушнике, которое позволяет пропускать воздух сквозь динамик и регулировать низкие частоты, создавая глубокие и чистые басы.

      • Звук

        Акустическая система
        Полуоткрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        6 - 23 500  Гц
        Сопротивление
        16  Ом
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Чувствительность
        105  дБ
        Диаметр излучателя
        8,6  миллиметра
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Позолоченный
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Размеры упаковки

        высота
        17,9  см
        ширина
        10,2  см
        Глубина
        3,2  см
        Вес нетто
        0,026  кг
        Вес брутто
        0,0765  кг
        Вес упаковки
        0,0505  кг
        EAN
        87 12581 44395 5
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внешняя упаковка

        Длина
        73  см
        ширина
        48,6  см
        высота
        50,4  см
        Вес нетто
        2,496  кг
        Вес брутто
        7,344  кг
        Вес упаковки
        4,848  кг
        EAN
        87 12581 44403 7
        Количество потребительских упаковок
        96

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        17,7  см
        ширина
        12,4  см
        высота
        23,2  см
        Вес нетто
        0,156  кг
        Вес брутто
        0,459  кг
        Вес упаковки
        0,303  кг
        EAN
        87 12581 44402 0
        Количество потребительских упаковок
        6

      Что входит в комплект?

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      Другие продукты в комплекте

      • Накладки трех размеров she9550
      • Черный ремешок she9550

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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