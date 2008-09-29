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Наушники-вкладыши

SHE9700/00
Общая оценка / 5
  • Звук высокой четкости Звук высокой четкости Звук высокой четкости
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    Наушники-вкладыши

    SHE9700/00
    Общая оценка / 5

    Звук высокой четкости

    Разработке этих эргономичных наушников с направленными под углом динамиками предшествовало тщательное изучение слухового канала. Они идеально подходят для любого типа ушей, и направляют звук точно на барабанную перепонку, обеспечивая звук без искажений. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Звук высокой четкости

    Разработке этих эргономичных наушников с направленными под углом динамиками предшествовало тщательное изучение слухового канала. Они идеально подходят для любого типа ушей, и направляют звук точно на барабанную перепонку, обеспечивая звук без искажений. Узнать обо всех преимуществах

    Звук высокой четкости

    Разработке этих эргономичных наушников с направленными под углом динамиками предшествовало тщательное изучение слухового канала. Они идеально подходят для любого типа ушей, и направляют звук точно на барабанную перепонку, обеспечивая звук без искажений. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Звук высокой четкости

    Разработке этих эргономичных наушников с направленными под углом динамиками предшествовало тщательное изучение слухового канала. Они идеально подходят для любого типа ушей, и направляют звук точно на барабанную перепонку, обеспечивая звук без искажений. Узнать обо всех преимуществах

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      Звук высокой четкости

      Точное воспроизводство звука

      • Высокая четкость (HD)
      Воздушные каналы турбо басов для максимально глубоких и насыщенных НЧ

      Воздушные каналы турбо басов для максимально глубоких и насыщенных НЧ

      Отверстия турбо басов оптимизируют поток воздуха для высоконадежного воспроизведения максимально глубоких и насыщенных басов.

      Сверхмягкие резиновые насадки для комфортного ношения

      Сверхмягкий материал насадок отзывается на малейшее прикосновение и без усилий подстраивается под форму ушной раковины. Никогда еще вкладыши-наушники не были такими удобными.

      Изогнутый акустический канал точно направляет звук

      Изогнутый акустический канал спроектирован в соответствии с формой ушного канала, чтобы звуковые волны, достигая барабанной перепонки, сохраняли наивысшее качество

      Легкие силиконовые накладки для ушей для долговременного комфорта

      Накладки для ушей сделаны из очень мягкого силиконового материала, чувствительного к малейшему прикосновению и легко сидят на ухе. Их настолько приятно носить, что не хочется снимать.

      Эргономичный дизайн вкладышей для оптимального комфорта и плотного прилегания

      Изогнутый акустический канал эргономично спроектирован в соответствием с формой ушного канала. Он настолько плотно и удобно размещается, что одев, о не можно просто забыть.

      Исключительная шумоизоляция для качественного звучания при низкой громкости

      Больше не нужно увеличивать громкость в шумных местах. Изогнутый акустический канал и идеально прилегающие наушники-вкладыши существенно снижают фоновый шум, обеспечивая высокое качество звучания при небольшом уровне громкости и сохраняя энергию батареек.

      Удлинительный кабель обеспечивает увеличение длины для удобства

      Благодаря удлинительному кабелю вы получаете дополнительную свободу движения без необходимости перемещать аудиоустройство. Также можно подбирать длину кабеля по своему усмотрению.

      В удобном чехле на молнии аккуратно хранятся наушники и кабель.

      Этот роскошный небольшой чехол на молнии не только имеет привлекательный вид, но и служит для аккуратного хранения наушников и кабелей.

      Точно настроенные акустические системы обеспечивают широкий частотный диапазон звучания

      Акустически подобранные излучатели тщательно разработаны для воспроизведения максимального широкого частотного диапазона записи любого качества, обеспечивая максимально глубокие насыщенные басы и кристально чистые высокие частоты каждой музыкальной фразы

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        6 - 23 500  Гц
        Сопротивление
        16  Ом
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Чувствительность
        103  дБ
        Диаметр излучателя
        8,6  миллиметра
        Тип
        Динамический

      • Аксессуары

        В комплекте
        Чехол для транспортировки
        Удлинительный кабель
        1,2  м

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        0,6 м + 0,6 м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Позолоченный
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        1  кг
        высота
        14  см
        Длина
        27,6  см
        Вес нетто
        0,324  кг
        Вес упаковки
        0,676  кг
        ширина
        24,3  см
        EAN
        87 12581 32829 0
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        17,28  кг
        высота
        58,8  см
        Длина
        57  см
        Вес нетто
        5,184  кг
        Вес упаковки
        12,096  кг
        ширина
        50,5  см
        EAN
        87 12581 32830 6
        Количество потребительских упаковок
        96

      • Размеры упаковки

        Глубина
        3,5  см
        Вес брутто
        0,116  кг
        высота
        22  см
        Вес нетто
        0,054  кг
        Вес упаковки
        0,062  кг
        ширина
        10,2  см
        EAN
        87 12581 32828 3
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      Что входит в комплект?

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      Другие продукты в комплекте

      • 3 пары ушных вкладышей (S,M,L)
      • Защитный чехол
      • Разветвитель (черный)

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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