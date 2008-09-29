Другие продукты в комплекте
- 3 пары ушных вкладышей (S,M,L)
- Защитный чехол
- Разветвитель (черный)
Звук высокой четкости
Разработке этих эргономичных наушников с направленными под углом динамиками предшествовало тщательное изучение слухового канала. Они идеально подходят для любого типа ушей, и направляют звук точно на барабанную перепонку, обеспечивая звук без искажений. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук высокой четкости
Разработке этих эргономичных наушников с направленными под углом динамиками предшествовало тщательное изучение слухового канала. Они идеально подходят для любого типа ушей, и направляют звук точно на барабанную перепонку, обеспечивая звук без искажений. Узнать обо всех преимуществах
Звук высокой четкости
Разработке этих эргономичных наушников с направленными под углом динамиками предшествовало тщательное изучение слухового канала. Они идеально подходят для любого типа ушей, и направляют звук точно на барабанную перепонку, обеспечивая звук без искажений. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук высокой четкости
Разработке этих эргономичных наушников с направленными под углом динамиками предшествовало тщательное изучение слухового канала. Они идеально подходят для любого типа ушей, и направляют звук точно на барабанную перепонку, обеспечивая звук без искажений. Узнать обо всех преимуществах
Отверстия турбо басов оптимизируют поток воздуха для высоконадежного воспроизведения максимально глубоких и насыщенных басов.
Сверхмягкий материал насадок отзывается на малейшее прикосновение и без усилий подстраивается под форму ушной раковины. Никогда еще вкладыши-наушники не были такими удобными.
Изогнутый акустический канал спроектирован в соответствии с формой ушного канала, чтобы звуковые волны, достигая барабанной перепонки, сохраняли наивысшее качество
Накладки для ушей сделаны из очень мягкого силиконового материала, чувствительного к малейшему прикосновению и легко сидят на ухе. Их настолько приятно носить, что не хочется снимать.
Изогнутый акустический канал эргономично спроектирован в соответствием с формой ушного канала. Он настолько плотно и удобно размещается, что одев, о не можно просто забыть.
Больше не нужно увеличивать громкость в шумных местах. Изогнутый акустический канал и идеально прилегающие наушники-вкладыши существенно снижают фоновый шум, обеспечивая высокое качество звучания при небольшом уровне громкости и сохраняя энергию батареек.
Благодаря удлинительному кабелю вы получаете дополнительную свободу движения без необходимости перемещать аудиоустройство. Также можно подбирать длину кабеля по своему усмотрению.
Этот роскошный небольшой чехол на молнии не только имеет привлекательный вид, но и служит для аккуратного хранения наушников и кабелей.
Акустически подобранные излучатели тщательно разработаны для воспроизведения максимального широкого частотного диапазона записи любого качества, обеспечивая максимально глубокие насыщенные басы и кристально чистые высокие частоты каждой музыкальной фразы
Звук
Аксессуары
Подключения
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
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