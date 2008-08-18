Звуковая панорама
Наушники Philips SHE 9800 - идеальное решение для сверхширокой звуковой панорамы звучания с глубокой, мощной акустикой. Точно настроенные 13,5-мм излучатели и изогнутый акустический дизайн обеспечивают превосходное качество воспроизведения и потрясающую четкость звука.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звуковая панорама
Наушники Philips SHE 9800 - идеальное решение для сверхширокой звуковой панорамы звучания с глубокой, мощной акустикой. Точно настроенные 13,5-мм излучатели и изогнутый акустический дизайн обеспечивают превосходное качество воспроизведения и потрясающую четкость звука.
Звуковая панорама
Наушники Philips SHE 9800 - идеальное решение для сверхширокой звуковой панорамы звучания с глубокой, мощной акустикой. Точно настроенные 13,5-мм излучатели и изогнутый акустический дизайн обеспечивают превосходное качество воспроизведения и потрясающую четкость звука.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звуковая панорама
Наушники Philips SHE 9800 - идеальное решение для сверхширокой звуковой панорамы звучания с глубокой, мощной акустикой. Точно настроенные 13,5-мм излучатели и изогнутый акустический дизайн обеспечивают превосходное качество воспроизведения и потрясающую четкость звука.
Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные шумы, не оказывая давления на ушную раковину.
Мягкий упругий материал наушников улучшает качество звучания и увеличивает их прочность, а также защищает кабельное соединение от потенциальных повреждений в результате постоянного сгибания и частого контакта наушников с пальцами пользователя при снятии и надевании.
Улучшение звуковой панорамы преобразует звучание обычных наушников, благодаря мощным микроизлучателям, в эффект широкой звуковой панорамы.
Специально разработанные миниатюрные излучатели обеспечивают дополнительные глубокие басы и более широкий динамический диапазон, чтобы показать все, на что способен Ipod nano.
Благодаря тщательной настройке на современном оборудовании Philips iLab, широкая звуковая панорама этих наушников оставляет незабываемое впечатление. Основная технология iLab обеспечивает более мощный выход низких частот, а также помогает создать более сбалансированное и четкое звучание по сравнению с обычными наушниками.
Основанная на глубоком понимании анатомического строения ушного канала, конструкция Angled Аcoustic регулирует угол между трубкой АС и ушным вкладышем в зависимости от индивидуальной формы ушного канала. Таким образом, звук поступает непосредственно в уши, а, кроме того, создается идеальная блокировка окружающих шумов, что позволяет прослушивать музыку при более низком уровне громкости.
Основанная на глубоком понимании анатомического строения ушного канала, конструкция Angled Аcoustic регулирует угол между трубкой динамика и ушным вкладышем в зависимости от индивидуальной формы ушного канала. Она обеспечивает естественное прилегание к ушной раковине.
Изготовленный из прочного материала, плоский защитный футляр содержит также отсек для аккуратного хранения кабеля в свернутом виде и отсек для хранения наушников. Кроме того, футляр обеспечивает наушникам дополнительную защиту, когда они не используются.
Симметричные кабели этих наушников предотвращают спутывание, а, следовательно, обеспечивают удобство при прослушивании.
Звук
Подключения
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
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