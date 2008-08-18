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Наушники-вкладыши

SHE9800/00
Общая оценка / 5
  • Звуковая панорама Звуковая панорама Звуковая панорама
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    Наушники-вкладыши

    SHE9800/00
    Общая оценка / 5

    Звуковая панорама

    Наушники Philips SHE 9800 - идеальное решение для сверхширокой звуковой панорамы звучания с глубокой, мощной акустикой. Точно настроенные 13,5-мм излучатели и изогнутый акустический дизайн обеспечивают превосходное качество воспроизведения и потрясающую четкость звука.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Звуковая панорама

    Наушники Philips SHE 9800 - идеальное решение для сверхширокой звуковой панорамы звучания с глубокой, мощной акустикой. Точно настроенные 13,5-мм излучатели и изогнутый акустический дизайн обеспечивают превосходное качество воспроизведения и потрясающую четкость звука.

    Звуковая панорама

    Наушники Philips SHE 9800 - идеальное решение для сверхширокой звуковой панорамы звучания с глубокой, мощной акустикой. Точно настроенные 13,5-мм излучатели и изогнутый акустический дизайн обеспечивают превосходное качество воспроизведения и потрясающую четкость звука.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши

    Звуковая панорама

    Наушники Philips SHE 9800 - идеальное решение для сверхширокой звуковой панорамы звучания с глубокой, мощной акустикой. Точно настроенные 13,5-мм излучатели и изогнутый акустический дизайн обеспечивают превосходное качество воспроизведения и потрясающую четкость звука.

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      Звуковая панорама

      Наушники с мощной звуковой панорамой и басом

      Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

      Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

      Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные шумы, не оказывая давления на ушную раковину.

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Мягкий упругий материал наушников улучшает качество звучания и увеличивает их прочность, а также защищает кабельное соединение от потенциальных повреждений в результате постоянного сгибания и частого контакта наушников с пальцами пользователя при снятии и надевании.

      Улучшение звуковой панорамы разработано для ощущения пространства

      Улучшение звуковой панорамы преобразует звучание обычных наушников, благодаря мощным микроизлучателям, в эффект широкой звуковой панорамы.

      Мощные миниатюрные излучатели обеспечивают самый широкий частотный диапазон

      Специально разработанные миниатюрные излучатели обеспечивают дополнительные глубокие басы и более широкий динамический диапазон, чтобы показать все, на что способен Ipod nano.

      Акустическая настройка Philips iLab обеспечивает глубокое, мощное звучание

      Благодаря тщательной настройке на современном оборудовании Philips iLab, широкая звуковая панорама этих наушников оставляет незабываемое впечатление. Основная технология iLab обеспечивает более мощный выход низких частот, а также помогает создать более сбалансированное и четкое звучание по сравнению с обычными наушниками.

      Конструкция Angled Аcoustic для исключительной шумоизоляции

      Основанная на глубоком понимании анатомического строения ушного канала, конструкция Angled Аcoustic регулирует угол между трубкой АС и ушным вкладышем в зависимости от индивидуальной формы ушного канала. Таким образом, звук поступает непосредственно в уши, а, кроме того, создается идеальная блокировка окружающих шумов, что позволяет прослушивать музыку при более низком уровне громкости.

      Эргономичная конструкция Angled Acoustic обеспечивает естественное прилегание

      Основанная на глубоком понимании анатомического строения ушного канала, конструкция Angled Аcoustic регулирует угол между трубкой динамика и ушным вкладышем в зависимости от индивидуальной формы ушного канала. Она обеспечивает естественное прилегание к ушной раковине.

      Прочная сумка для транспортировки также содержит отсек для хранения кабеля.

      Изготовленный из прочного материала, плоский защитный футляр содержит также отсек для аккуратного хранения кабеля в свернутом виде и отсек для хранения наушников. Кроме того, футляр обеспечивает наушникам дополнительную защиту, когда они не используются.

      Симметричные кабели имеют одинаковую длину для предотвращения спутывания

      Симметричные кабели этих наушников предотвращают спутывание, а, следовательно, обеспечивают удобство при прослушивании.

      • Звук

        Сопротивление
        16  Ом
        Чувствительность
        106  дБ
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        12 - 22 000  Гц
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Длина кабеля
        1,2 м + 1,8 м

      • Внутренняя упаковка

        EAN
        87 12581 42467 1
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес брутто
        1,06  кг
        высота
        21,3  см
        Длина
        18,4  см
        Вес нетто
        0,042  кг
        Вес упаковки
        1,018  кг
        ширина
        13,2  см

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 42466 4
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес брутто
        9,429  кг
        высота
        45,8  см
        Длина
        38,8  см
        Вес нетто
        0,336  кг
        Вес упаковки
        9,093  кг
        ширина
        28,6  см

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 35708 5
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Глубина
        4.1  см
        Вес брутто
        0,2952  кг
        высота
        17,5  см
        Вес нетто
        0,014  кг
        Вес упаковки
        0,2812  кг
        ширина
        17,5  см

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