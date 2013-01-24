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Яркий и детальный звук
Наушники Philips SHE9850 обеспечивают максимально чистое звучание. Благодаря АС с высокой четкостью звучания, профессиональной настройке и конструкции Angled Acoustic эти наушники предоставляют удивительно чистое, детальное, прозрачное звучание с улучшенной точностью звучания на высоких частотах. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркий и детальный звук
Наушники Philips SHE9850 обеспечивают максимально чистое звучание. Благодаря АС с высокой четкостью звучания, профессиональной настройке и конструкции Angled Acoustic эти наушники предоставляют удивительно чистое, детальное, прозрачное звучание с улучшенной точностью звучания на высоких частотах. Узнать обо всех преимуществах
Яркий и детальный звук
Наушники Philips SHE9850 обеспечивают максимально чистое звучание. Благодаря АС с высокой четкостью звучания, профессиональной настройке и конструкции Angled Acoustic эти наушники предоставляют удивительно чистое, детальное, прозрачное звучание с улучшенной точностью звучания на высоких частотах. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркий и детальный звук
Наушники Philips SHE9850 обеспечивают максимально чистое звучание. Благодаря АС с высокой четкостью звучания, профессиональной настройке и конструкции Angled Acoustic эти наушники предоставляют удивительно чистое, детальное, прозрачное звучание с улучшенной точностью звучания на высоких частотах. Узнать обо всех преимуществах
Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные шумы, не оказывая давления на ушную раковину.
Корпус этих наушников, изготовленный из высококачественного металла, защищает от нежелательной вибрации и обеспечивает точную передачу звука, оптимальный уровень басов и четкий тон на средних и высоких частотах.
Мягкий упругий материал наушников улучшает качество звучания и увеличивает их прочность, а также защищает кабельное соединение от потенциальных повреждений в результате постоянного сгибания и частого контакта наушников с пальцами пользователя при снятии и надевании.
Мотор ресивера состоит из катушки, U-образного металлического якоря, двух постоянных магнитов, а также приводного стержня и диафрагмы. Электромагнитные течения меняют полярность якоря, что вызывает движение стержневого привода и создает звучание. Предварительная точная настройка деталей ресивера обеспечивает более мощное звучание на низких частотах и улучшенную характеристику звучания на высоких частотах. В результате - кристально-чистое, детальное и прозрачное звучание с улучшенным качеством на высоких частотах.
Идеальное прилегание этих наушников к ушной раковине поражает исключительным качеством шумоизоляции.
Основанная на глубоком понимании анатомического строения ушного канала, конструкция Angled Аcoustic регулирует угол между трубкой АС и ушным вкладышем в зависимости от индивидуальной формы ушного канала. Таким образом, звук поступает непосредственно в уши, а, кроме того, создается идеальная блокировка окружающих шумов, что позволяет прослушивать музыку при более низком уровне громкости.
Основанная на глубоком понимании анатомического строения ушного канала, конструкция Angled Аcoustic регулирует угол между трубкой динамика и ушным вкладышем в зависимости от индивидуальной формы ушного канала. Она обеспечивает естественное прилегание к ушной раковине.
Созданные из пеноматериала с медленным восстановлением, эти ушные накладки являются более удобной альтернативой резиновым накладкам. Для плотного прилегания перед тем, как вставить накладки в слуховой канал, необходимо сжать их пальцами. Оказавшись в слуховом канале, через несколько секунд пеноматериал с медленно восстановливает исходную форму, обеспечивая надежную и плотную посадку.
Изготовленный из роскошного высококачественного металла, компактный защитный футляр содержит также отсек для аккуратного хранения кабеля в свернутом виде, отсек для хранения наушников и даже отсек для хранения накладок из пеноматериала. Наружная твердая поверхность футляра обеспечивает дополнительную защиту для наушников когда они не используются.
Симметричные кабели этих наушников предотвращают спутывание, а, следовательно, обеспечивают удобство при прослушивании.
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Размеры упаковки