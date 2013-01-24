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Наушники-вкладыши

SHE9850/00
Общая оценка / 5
  • Яркий и детальный звук Яркий и детальный звук Яркий и детальный звук
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    Наушники-вкладыши

    SHE9850/00
    Общая оценка / 5

    Яркий и детальный звук

    Наушники Philips SHE9850 обеспечивают максимально чистое звучание. Благодаря АС с высокой четкостью звучания, профессиональной настройке и конструкции Angled Acoustic эти наушники предоставляют удивительно чистое, детальное, прозрачное звучание с улучшенной точностью звучания на высоких частотах. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Наушники-вкладыши

    Яркий и детальный звук

    Наушники Philips SHE9850 обеспечивают максимально чистое звучание. Благодаря АС с высокой четкостью звучания, профессиональной настройке и конструкции Angled Acoustic эти наушники предоставляют удивительно чистое, детальное, прозрачное звучание с улучшенной точностью звучания на высоких частотах. Узнать обо всех преимуществах

    Яркий и детальный звук

    Наушники Philips SHE9850 обеспечивают максимально чистое звучание. Благодаря АС с высокой четкостью звучания, профессиональной настройке и конструкции Angled Acoustic эти наушники предоставляют удивительно чистое, детальное, прозрачное звучание с улучшенной точностью звучания на высоких частотах. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Наушники-вкладыши

    Яркий и детальный звук

    Наушники Philips SHE9850 обеспечивают максимально чистое звучание. Благодаря АС с высокой четкостью звучания, профессиональной настройке и конструкции Angled Acoustic эти наушники предоставляют удивительно чистое, детальное, прозрачное звучание с улучшенной точностью звучания на высоких частотах. Узнать обо всех преимуществах

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      Яркий и детальный звук

      Исключительный комфорт и шумоизоляция

      • Усовершенствованная акустика
      Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

      Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

      Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные шумы, не оказывая давления на ушную раковину.

      Высококачественный металлический корпус обеспечивает точную передачу звука.

      Высококачественный металлический корпус обеспечивает точную передачу звука.

      Корпус этих наушников, изготовленный из высококачественного металла, защищает от нежелательной вибрации и обеспечивает точную передачу звука, оптимальный уровень басов и четкий тон на средних и высоких частотах.

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

      Мягкий упругий материал наушников улучшает качество звучания и увеличивает их прочность, а также защищает кабельное соединение от потенциальных повреждений в результате постоянного сгибания и частого контакта наушников с пальцами пользователя при снятии и надевании.

      Преобразователь высокой четкости для точного воспроизведения звука

      Мотор ресивера состоит из катушки, U-образного металлического якоря, двух постоянных магнитов, а также приводного стержня и диафрагмы. Электромагнитные течения меняют полярность якоря, что вызывает движение стержневого привода и создает звучание. Предварительная точная настройка деталей ресивера обеспечивает более мощное звучание на низких частотах и улучшенную характеристику звучания на высоких частотах. В результате - кристально-чистое, детальное и прозрачное звучание с улучшенным качеством на высоких частотах.

      Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

      Идеальное прилегание этих наушников к ушной раковине поражает исключительным качеством шумоизоляции.

      Конструкция Angled Аcoustic для исключительной шумоизоляции

      Основанная на глубоком понимании анатомического строения ушного канала, конструкция Angled Аcoustic регулирует угол между трубкой АС и ушным вкладышем в зависимости от индивидуальной формы ушного канала. Таким образом, звук поступает непосредственно в уши, а, кроме того, создается идеальная блокировка окружающих шумов, что позволяет прослушивать музыку при более низком уровне громкости.

      Эргономичная конструкция Angled Acoustic обеспечивает естественное прилегание

      Основанная на глубоком понимании анатомического строения ушного канала, конструкция Angled Аcoustic регулирует угол между трубкой динамика и ушным вкладышем в зависимости от индивидуальной формы ушного канала. Она обеспечивает естественное прилегание к ушной раковине.

      Ушные накладки из пеноматериала обеспечивают плотное прилегание и индивидуальную посадку

      Созданные из пеноматериала с медленным восстановлением, эти ушные накладки являются более удобной альтернативой резиновым накладкам. Для плотного прилегания перед тем, как вставить накладки в слуховой канал, необходимо сжать их пальцами. Оказавшись в слуховом канале, через несколько секунд пеноматериал с медленно восстановливает исходную форму, обеспечивая надежную и плотную посадку.

      Плоский металлический защитный футляр с компактным отсеком для хранения кабеля

      Изготовленный из роскошного высококачественного металла, компактный защитный футляр содержит также отсек для аккуратного хранения кабеля в свернутом виде, отсек для хранения наушников и даже отсек для хранения накладок из пеноматериала. Наружная твердая поверхность футляра обеспечивает дополнительную защиту для наушников когда они не используются.

      Симметричные кабели имеют одинаковую длину для предотвращения спутывания

      Симметричные кабели этих наушников предотвращают спутывание, а, следовательно, обеспечивают удобство при прослушивании.

      Технические характеристики

      • Звук

        Сопротивление
        12  Ом
        Чувствительность
        115 дБ SPL/СВ при 1 кГц
        Максимальная входная мощность
        3  мВт
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц

      • Подключения

        Длина кабеля
        1,2 м + 1,8 м

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        1,163  кг
        высота
        21,3  см
        Длина
        18,4  см
        Вес нетто
        0,045  кг
        Вес упаковки
        1,118  кг
        ширина
        13,2  см
        EAN
        87 12581 42471 8
        Количество потребительских упаковок
        3

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        10,248  кг
        высота
        45,8  см
        Длина
        38,8  см
        Вес нетто
        0,36  кг
        Вес упаковки
        9,888  кг
        ширина
        28,6  см
        EAN
        87 12581 42470 1
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Размеры упаковки

        Глубина
        4,1  см
        Вес брутто
        0,33365  кг
        высота
        17,5  см
        Вес нетто
        0,015  кг
        Вес упаковки
        0,31865  кг
        ширина
        17,5  см
        EAN
        87 12581 35705 4
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

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