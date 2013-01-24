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Гарнитура для компьютерных игр

SHG7210/10
Общая оценка / 5
  • Компьютерные игровые устройства Компьютерные игровые устройства Компьютерные игровые устройства
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    Гарнитура для компьютерных игр

    SHG7210/10
    Общая оценка / 5

    Компьютерные игровые устройства

    Эта гарнитура, созданная специально для геймеров, удивит вас мощными басами, в то время как ее мягкие амбушюры гарантируют непревзойденный комфорт даже во время длительной игры. Благодаря съемной трубке микрофона вы сможете еще больше увеличить его чувствительность для четкой передачи голосовых команд. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Гарнитура для компьютерных игр

    Компьютерные игровые устройства

    Эта гарнитура, созданная специально для геймеров, удивит вас мощными басами, в то время как ее мягкие амбушюры гарантируют непревзойденный комфорт даже во время длительной игры. Благодаря съемной трубке микрофона вы сможете еще больше увеличить его чувствительность для четкой передачи голосовых команд. Узнать обо всех преимуществах

    Компьютерные игровые устройства

    Эта гарнитура, созданная специально для геймеров, удивит вас мощными басами, в то время как ее мягкие амбушюры гарантируют непревзойденный комфорт даже во время длительной игры. Благодаря съемной трубке микрофона вы сможете еще больше увеличить его чувствительность для четкой передачи голосовых команд. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Гарнитура для компьютерных игр

    Компьютерные игровые устройства

    Эта гарнитура, созданная специально для геймеров, удивит вас мощными басами, в то время как ее мягкие амбушюры гарантируют непревзойденный комфорт даже во время длительной игры. Благодаря съемной трубке микрофона вы сможете еще больше увеличить его чувствительность для четкой передачи голосовых команд. Узнать обо всех преимуществах

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      Технические характеристики

      • Дизайн

        Стиль ношения
        Оголовье

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Тип
        Динамический
        Максимальная входная мощность
        100 мВт
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Частотный отклик наушников
        20 — 20 000 Гц
        Сопротивление наушников
        32 Ом
        Чувствительность наушников
        98 дБ
        Частотный отклик микрофона
        100 — 4000 Гц
        Сопротивление микрофона
        2,2 кОм
        Чувствительность микрофона
        -42 дБ
        Головка микрофона
        4 мм

      • Подключения

        Длина кабеля
        2 м
        Разъем
        2 x 3,5 мм
        Тип кабеля
        Медь

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Выключение звука
        Да

      • Габариты изделия

        Глубина
        6,6  см
        высота
        18  см
        Вес
        0,12  кг
        ширина
        15,6  см

      • Размеры упаковки

        высота
        22,2  см
        ширина
        19,5  см
        Глубина
        7,5  см
        Вес брутто
        0,231  кг
        Вес нетто
        0,12  кг
        Вес упаковки
        0,111  кг
        EAN
        87 12581 63203 8
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Макетная
        Тип размещения на полке
        Макетная

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,752  кг
        GTIN
        1 87 12581 63203 5
        высота
        23,5  см
        Длина
        48,5  см
        Вес нетто
        0,72  кг
        Количество потребительских упаковок
        6
        Вес упаковки
        1,032  кг
        ширина
        23  см

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